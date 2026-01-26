El Gobierno anuncia 19 plazas de jueces en Galicia para reforzar tribunales de instancia y audiencias provinciales

El Gobierno ha anunciado este lunes la creación de 19 plazas judiciales en Galicia en 2026 para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales.

Según ha comunicado el Ministerio de Justicia en una nota de prensa, de las 19 nuevas plazas, 17 serán para tribunales de instancia, y dos para las audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra.

De esta forma, se verán reforzados los tribunales de instancia de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Ourense, Lugo y Vigo.

En total, el Gobierno creará 500 plazas en todo el país, "se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año" de la historia judicial española y supone "un hito más en la ambiciosa transformación impulsada", para un "servicio público más ágil, eficiente y cercano", por el departamento que dirige Félix Bolaños.

Justicia ha resaltado que la creación de ese medio millar de plazas en un año es "una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década" y es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Esa ley introduce un "nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente" al eliminar los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico, ha incidido.

Más de la mitad de plazas para los tribunales de instancia

Y ha indicado que el nuevo modelo permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que poner en marcha un juzgado tradicional "costaba alrededor de 500.000 euros".

"En total, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones", ha contrapuesto, para resaltar que con esta iniciativa "la actual planta judicial, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año".

Justicia ha explicado que, de las 500 nuevas plazas, 363 serán para tribunales de instancia, dos para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3).

Las 50 plazas restantes serán de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales, ha precisado.

Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, donde más

Según Justicia, para la distribución de las 500 nuevas plazas se ha tenido en cuenta criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma, así como los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de justicia.

El Ministerio ha puntualizado que, teniendo en cuenta esos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.

Y ha señalado que la creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un real decreto que comienza ahora su tramitación, recogiendo las aportaciones del CGPJ, las comunidades autónomas y ministerios como los de Hacienda o Igualdad.