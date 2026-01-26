Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Detenido por cortarle el cuello a otro hombre con un vaso roto en un pub de Lugo

Efe
26/01/2026 11:18
Coche de la Policía Nacional 
El Ideal Gallego
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han detenido en Lugo al sospechoso de haberle cortado en el cuello a otro hombre con un vaso roto en el transcurso de una trifulca en un conocido local de ocio nocturno de la capital lucense, ha informado este lunes la Comisaría Provincial.

Los hechos sucedieron en la madrugada del domingo, cuando varias patrullas de Seguridad Ciudadana tuvieron que dirigirse de madrugada al citado local, después de recibir aviso de que un varón de mediana edad había sufrido un corte en el cuello, provocado con un vaso roto por otro hombre “al parecer de forma intencionada”.

El herido, de hecho, fue trasladado en ambulancia “con lesiones graves” al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) para recibir atención médica de urgencia.

Agentes del Grupo de Investigación de la Policía Nacional, tras las correspondientes pesquisas en el lugar de los hechos, lograron identificar posteriormente al supuesto autor de la agresión, que fue localizado y detenido de forma inmediata como sospechoso de un delito de lesiones graves.

