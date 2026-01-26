Mi cuenta

El Ideal Gallego

Galicia

Adif limita a 160 kilómetros por hora los trenes de alta velocidad entre Ourense-Santiago

Ep
26/01/2026 14:02
Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda la línea Ourense-Santiago para los trenes de alta velocidad, que sí circulan, a diferencia de los regionales, que están suspendidos, a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad gallega.

Esta limitación por condiciones meteorológicas adversas tiene, en principio, una duración de 48 horas, según informan a Europa Press fuentes de Adif.

El pasado viernes, el administrador de la infraestructura rebajó a 220 el máximo en 28 kilómetros de esta línea, la que registró el accidente del tren Alvia hace 13 años, tras avisos de maquinistas sobre el estado de la vía, por vibraciones.

Estas decisiones se enmarcan en un contexto de debate sobre el estado de la red ferroviaria en España, a raíz del descarrilamiento con 45 víctimas mortales en Córdoba y otro con un fallecido en Barcelona. En este último caso, el siniestro se produjo durante un temporal que provocó un desprendimiento de tierra.

