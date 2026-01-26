Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

A Xunta aproba o pacto de vivenda ata 2030, dotado con case 2.000 millóns de euros

O Executivo galego pon en marcha unha nova fase do Proxecto Xenoma, que analizará o ADN de 5.000 persoas

Efe
26/01/2026 23:20
O presidente da Xunta e a conselleira de Vivenda, tras o Consello deste luns
O presidente da Xunta e a conselleira de Vivenda, tras o Consello deste luns
Lavandeira Jr (Efe)
O Consello de la Xunta aprobou este lunso II Pacto de vivenda de Galicia 2026-2030, que estará dotado con case 2.000 millóns de euros públicos co obxectivo de alcanzar un parque de dez mil vivendas de protección pública ao final do período.

 Algo máis do 82% deste orzamento, 1.630 millóns de euros, corresponden á administración autonómica, mentres que 241 millóns son fondos estatais e outros 100, europeos. 

Segundo explicou o presidente galego, Alfonso Rueda, na súa comparecencia tras o Consello da Xunta, a previsión é que estes fondos públicos destinados á vivenda permitan mobilizar “outros 5.000 millóns por parte de empresas e particulares e crear ou manter milleiros de postos de traballo”, uns 60.000.

 A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, destacou que este pacto, aprobado por unanimidade de todos os axentes implicados, desde promotores a concellos, é a “folla de roteiro claro” da Xunta nesta materia e “inclúe construír, rehabilitar e desenvolver chan”.

 O programa está estruturado en catro liñas e conta con 14 programas e 45 actuacións, entre as que se contempla impulsar os cambios normativos para “desburocratizar” os procesos para a construción e posta ao dispor de vivenda.

 

Plan de control

Ademais, tras a súa reunión semanal, a Xunta anunciou a posta en marcha de medidas para “dar certezas” ao sector agrícola ante o acordo entre a UE e o Mercosur, que incluirán implantar “un plan de control específico” sobre os produtos importados deses países.

 Trátase dun programa para inspeccionar tanto a presenza de substancias non permitidas, como as condicións sanitarias dos produtos ou a súa correcta etiquetaxe, e será deseñado conxuntamente polas Consellerías de Sanidade e de Medio Rural.

 As medidas fronte aos efectos en Galicia do acordo co Mercosur e a futura Política Agraria Común (PAC) inclúen a creación dun Observatorio de Prezos de Galicia e solicitar ao Goberno central un “incremento substancial” dos controis nas fronteiras dos produtos agroalimentarios, entre outras. 

Rueda insistiu en que este acordo “non pode entrar en vigor” mentres non queden blindadas as garantías para os agricultores e gandeiros contempladas no Regulamento de salvagardas, aínda sen aprobar.

A Xunta tamén informou de que poñerá en marcha unha segunda fase do proxecto Xenoma Galicia, coa ampliación da recollida de ADN de 5.000 participantes máis, para o que lles se enviará un SMS a partir de febreiro convidándolles a participar esta iniciativa, que pretende recompilar o ADN de 400.000 galegos.

 Coas mostras recompiladas nesta nova fase, tras pechar a etapa piloto en 2025 coa toma de mostras dos 2.000 primeiros voluntarios, búscase identificar xenes relacioandos co cancro de mama e ovario hereditario, a síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar, á parte de nutrir o biobanco de Xenoma Galicia.

Atención sanitaria en Nadal

No ámbito sanitario, Rueda defendeu que “ningún galego quedou sen atender” durante o Nadal, a pesar da saturación nos servizos de urxencia hospitalarios ante o pico da gripe, porque había un “plan de contixencia” para os días máis complicados e facer os reforzos e planificacións necesarios.

 Por iso, ante a convocatoria dunha manifestación da plataforma SOS Sanidade Pública da próxima fin de semana, dixo que bota en falta “certa obxectividade” nos manifestantes, que sairán en protesta polo “colapso” nas urxencias de Galicia, pero non fan “ningún reproche” ante a folga xerada pola negociación do Estatuto Marco a nivel estatal.

 Noutra orde de cousas, o presidente considerou que o recente arquivo da causa aberta pola vertedura de pélets do cargueiro ‘Toconao’, ocorrido en decembro de 2023, demostra os “bulos irresponsables” e a “politización” que cre que fixeron os grupos da oposición desta vertedura. 

Por outra banda, a Xunta aprobou o decreto que regula a utilización da marca Xacobeo 2027, que establece as formas para aplicar o logotipo nas accións de comunicación, e supón “un paso máis” na planificación deste evento “fundamental” para Galicia, resaltou Rueda.

 O presidente considerou “case inescusable” que o papa León XIV visite Galicia con motivo desta próxima celebración do Ano Santo 2027, unha petición que a Xunta canalizou a través do Arcebispado de Santiago, polo que instou a “permanecer á espera” mentres se fan “xestións de diplomacia vaticana”. 

