El Ideal Gallego

Galicia

Un nuevo frente provoca que la Xunta envié un Es-Alert por fuertes lluvias

Efe
25/01/2026 22:28
fuertes lluvias
Un nuevo frente ha llevado a activar la alerta roja por lluvias
EC
La Xunta ha enviado este domingo un Es-Alert por alerta roja de fuertes lluvias , en  la provincia de Pontevedra, de manera preventiva para garantizar la seguridad de la población, ante "el elevado riesgo de inundaciones asociadas a precipitaciones intensas".

El mensaje fue enviado esta tarde a los móviles de los ciudadanos que se encuentran en los 16 municipios del interior de la provincia de Pontevedra afectados por la previsión de fuertes lluvias, varios de ellos colindantes con la provincia de Ourense, ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana

La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

Se trata de los ayuntamientos de Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

El 112 ha precisado que el mensaje fue enviado de manera preventiva a la población con el objetivo de reforzar las medidas de autoprotección y reducir los riesgos, "recomendando evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de los ríos, torrentes y zonas inundables, así como extremar la precaución tanto en la vía pública como en la carretera".

Desde este servicio se recuerda la importancia de mantener la calma, atender a la información oficial y llamar al 1-1-2 únicamente en caso de emergencia.

En la comunidad, acostumbrada a las precipitaciones, no es habitual sin embargo que se decreten alertas rojas por lluvia, aunque sí por fuertes vientos o temporales en el mar, como ha ocurrido este fin de semana cuando se declaró el nivel de alerta máximo en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra por olas de más de ocho metros.

Galicia ha amanecido este domingo con ráfagas de viento superiores a las del sábado

Galicia amanece con ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora en la costa con alerta roja, mientras 'Ingrid' se aleja

Aunque Galicia ha sufrido momentos de muy intensas precipitaciones en cortos periodos de tiempo, no se había alcanzado el umbral establecido para activar ese nivel más alto de prevención.

La Xunta ha suspendido además las clases en los centros educativos y guarderías del interior de la provincia de Pontevedra y ha activado para mañana la alerta naranja, también por lluvia, en el noroeste, sur y la zona del Miño de la provincia de Ourense.

El 112 advierte de que, durante la activación de la alerta roja, es recomendable activar el Plan Municipal de Emergencias (PEMU) o el Plan de Actuación Municipal (PAM) contra inundaciones, si existe.

De acuerdo con los organismos de predicción meteorológica, la alerta roja en el interior de Pontevedra se activa por precipitaciones acumuladas que pueden alcanzar los 150 mm. en 24 horas, mientras que en la zona noroeste, sur y Miño de Ourense pueden alcanzar 80 mm. en 12 horas.

Ante las fuertes lluvias, la Xunta recomienda conducir con precaución y comprobar previamente el estado de las carreteras, no cruzar zonas inundadas ni susceptibles de inundarse, ni aparcar en las riberas de los ríos.

Debido a la alerta naranja por lluvia, se suspenden mañana las actividades fuera de los centros educativos en tres zonas de la provincia de Ourense: Noroeste, Miño y Sur.

Nieve en A Gudiña al paso del temporal Ingrid

Las incidencias por 'Ingrid' en Galicia suben a 550, con múltiples salidas de vía por granizo y nieve

Los municipios afectados por las diferentes suspensiones pueden consultarse en edu.xunta.gal.

Asimismo, la Secretaría Xeral de Deporte ha anunciado la suspensión de las actividades deportivas federadas y del programa Xogade que se realizarán mañana en el exterior en estas zonas.

La alerta naranja por temporales costeros continúa en todo el litoral gallego. Por lo tanto, se mantiene la suspensión de las actividades deportivas en el mar.

El Gobierno gallego recuerda la importancia de mantenerse alejado del litoral, es decir, diques, espigones y paseos marítimos.

Además, recomienda extremar las medidas de seguridad al realizar cualquier actividad en el mar y revisar los cables y amarres de las embarcaciones.

Las fuertes rachas de viento provocadas por los últimos coletazos de Ingrid han obligado hoy a desviar a Santiago de Compostela un vuelo procedente de Madrid con destino al aeropuerto coruñés de Alvedro

