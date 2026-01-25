Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Senadores del PP piden conocer los motivos de la limitación temporal de velocidad en la línea del accidente de Angrois

Ep
25/01/2026 11:24
Angrois
Angrois
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Senadores gallegos del Grupo Parlamentario Popular han registrado una batería de preguntas en relación a la reducción temporal de la velocidad máxima de línea Ourense-Santiago, la que registró el accidente del Alvia en Angrois hace 13 años, para conocer qué la motivó y si la seguridad está garantizada, entre otras cuestiones.

Así figura en un documento registrado en el Senado, al que Europa Press ha tenido acceso, que recoge un total de cinco preguntas para las que hasta 13 parlamentarios populares demandan una respuesta por escrito del Gobierno central.

Esta solicitud se ha enviado en la misma semana en la que Adif decidió reducir temporalmente la velocidad máxima de 300 a 220 por hora en 28 kilómetros de la línea. Esta limitación atendía a "defectos de geometría en aparatos de dilatación", según ratificaron fuentes conocedoras de la decisión a Europa Press, que dio a conocer la noticia el jueves.

En concreto, los senadores exigen conocer cuáles son las causas que han motivado la reducción temporal; qué puntos kilométricos se vieron afectados por esta reducción, y si está garantizada la seguridad ferroviaria en la línea.

Además, demandan saber el número de revisiones de la vía realizadas en el último año, junto a la fecha de cada una y su resultado, y la cantidad de incidencias reportadas desde enero de 2025 al mismo mes de 2026 --ambos incluidos--, con un desglose por meses de las incidencias reportadas y sus causas.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los kurdosirios informaron que se alcanzó la prórroga "mediante mediación internacional", mientras "continúa el diálogo con Damasco"

Siria abrirá dos corredores humanitarios tras la prórroga del alto el fuego con los kurdos
EFE
Imagen creada por Antón Lezcano para promocionar el eclipse solar de agosto en A Coruña

Un eclipse con sello coruñés: la Torre de Hércules guía la campaña turística
Noela Rey Méndez
Galicia ha amanecido este domingo con ráfagas de viento superiores a las del sábado

Galicia amanece con ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora en la costa con alerta roja, mientras 'Ingrid' se aleja
EP
Conjuntos en los que se han empleado algunas microtendencias actuales @linda.sza en instagram

La moda de las microtendencias
Natalia Alcayde