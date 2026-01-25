Galicia hace doblete en Fitur 2026 y se corona como mejor stand y expositor sostenible

Galicia cierra un Fitur 2026 de record Xunta

El espacio de Galicia en Fitur 2026 cierra hoy después de cinco días de intensa actividad, tres de ellos para profesionales y dos para público general, en los que se dio a conocer la oferta diferencial y singular de Galicia. Este año se realizó en un nuevo expositor que fue, además, doblemente premiado, ya que al reconocimiento de mejor expositor de las Comunidades Autónomas, se añadió también lo de mejor expositor sostenible, tanto por su diseño como por las propuestas que contenía, alineadas con la Estrategia de Turismo de Galicia 2030.

En concreto, el reconocimiento vio de la mano de la apuesta por la innovación, en la creación de un material de fibra elaborado a partir del reciclaje de más de 53.500 botellas de plástico PET, lo que supone hasta 75 botellas por metro cuadrado. Este material se empleó en los paneles exteriores y en parte del mobiliario, como los mostradores, y se tomó la decisión consciente de dejarlo a la vista. Se trata de un material que era utilizado hasta hace muy poco únicamente en arquitectura de interiores y, precisamente, esta es una de las primeras ocasiones en la que se emplea para arquitectura efímera. En estructuras interiores se optó por madera de bosques de proximidad, gestionados de forma responsable.

Esta apuesta por la sostenibilidad y la cercanía se reflejó también en la programación, con propuestas de productos enogastronómicos de proximidad, con sellos de garantía Galicia Calidade, Denominaciones de Origen y Indicación Geográficas Protegidas de la comunidad, y potenciando la visibilidad de pequeñas y medianas empresas y productores.

Destino sostenible

En la elección como mejor expositor sostenible también se tuvo en cuenta a conservación de tradiciones a través de la promoción de música gallega y baile. En el fin de semana hubo actuaciones musicales y de baile tradicionales de la mano del dúo Caamaño&Ameixeiras y del grupo Xacarandaina. Hay que señalar, además, que las personas que atendieron el stand son también profesionales locales especializados, con estudios relacionados con turismo. En los 55 eventos de la programación se contó también con intérpretes en lenguaje de signos. Hubo también presentaciones estrechamente relacionadas con el turismo accesible y productos especialmente dedicados la personas con movilidad reducida.

Además, también se presentaron productos que demuestran la sostenibilidad del destino y se incluyeron iniciativas como la degustación de helados de las dos marcas de Galicia Calidade con sabores de Galicia, Beso de Helado y Lana Central Heladera; o el Salón de té de Camelia del fin de semana, que se instaló en la zona de profesionales para, además, darle un nuevo uso la este espacio.

También se presentaron nuevos productos que recibieron grande interés entre profesionales, como ‘Galicia en Ruta’ o ‘Galicia Top Secret’, ‘Conciertos del Xacobeo’ el ‘Turismo deportivo’, la propuesta de Galicia como porta de entrada al eclipse de sol o la iniciativa Galicia Spa Pilgrimage, que mezcla turismo termal y de bienestar con el Camino de Santiago. En total, se realizaron cerca de medio centenar de presentaciones para profesionales. Además, fuera del expositor, se reforzaron alianzas con otros destinos, con actos como la presentación de la medalla de peregrinación dual del Camino Brochero, en el expositor de Argentina, en el que se avanzó en la memoria de entendimiento entre ambos itinerarios, un acuerdo en el que la gestión de la Xunta alrededor del Camino de Santiago está sirviendo de ejemplo para la gestión de este itinerario argentino.

Hito histórico

La edición de Fitur de este año fue histórica, al tratarse del segundo caso en la historia de la feria en el que un stand recoge dos premios, tras recibir, además del galardón por la sostenibilidad, también el galardón a Mejor Stand de Comunidades Autónomas. A través de una estética sobria y elegante, la instalación acoger a las personas visitantes y llevarlas más allá del visual, aproximando a la reflexión y a la conexión.

Durante estos días, Galicia también recibió otros premios, como los celebrados durante la Noche Q, organizada por el Instituto Calidad Turística Española (ICTES), donde la red pública de albergues del Xacobeo recibió el Premio Q 2026 por su apuesta por la sostenibilidad turística reconociendo el esfuerzo de la administración autonómica por la calidad y la sostenibilidad.

La participación de Galicia en la Feria Internacional de Fitur, se enmarca en el Plan Anual de Promoción de Turismo de Galicia puesto en marcha por la Xunta de Galicia que, entre otras acciones incluye la participación y promoción del destino en las principales ferias turísticas del mundo

Un eclipse con sello coruñés: la Torre de Hércules guía la campaña turística Más información

Rueda ensalza los polos creativos en centros escolares y defiende que "solo" en Galicia se dan con esta "intensidad" Más información

Galicia presenta en Fitur la nueva Ruta do Queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa e das Igrexas, liderada por Curtis Más información