Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Fallece a los 89 años Luis Calvo, padre de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes

Ep
25/01/2026 16:21
Diego Calvo
Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La localidad de San Sadurniño (A Coruña) despedirá este lunes, 26 de enero, a Luis Calvo, padre de Diego Calvo, quien ha fallecido a los 89 años de edad. Los restos mortales del finado se encuentran actualmente en el túmulo número 7 del tanatorio San Lorenzo, en Ferrol.

Según han confirmado fuentes cercanas a Europa Press la comitiva fúnebre partirá a las 15.30 horas hacia el municipio de San Sadurniño. Allí se celebrará el entierro y funeral en el cementerio e iglesia de Santa María de San Sadurniño.

Luis Calvo se dedicó toda su vida, hasta su jubilación, a atender la ferretería que llevaba su mismo nombre y que estaba situada en San Sadurniño, localidad de la que es natural su hijo. La noticia ha generado muestras de afecto hacia la familia Calvo en la comarca de Ferrolterra, dada la vinculación tanto del fallecido como la de su hijo a la vida pública.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Concurso de carnaval de Abegondo en 2025

Abegondo abre la inscripción de su concurso de disfraces de carnaval
Redacción
Uno de los nuevos Claudio de Gadisa

Gadisa abrió 22 franquicias de Claudio en 2025
Redacción
Ilustración de Gosia Trebacz | Cedida

A voltas coa intelixencia artificial
Xulio Valcárcel
El ideal gallego

Interceptan un narcosubmarino con varias toneladas de cocaína próximo a Azores
EFE