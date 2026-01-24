Rueda ensalza los polos creativos en centros escolares y defiende que "solo" en Galicia se dan con esta "intensidad"

El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, en rueda de prensa tras la reunión del Consello da Xunta Lavandeira Jr (Efe)

El presidente del Partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, ha ensalzado este sábado los más de mil polos creativos presentes en centros educativos de la Comunidad --espacios orientados a fomentar la creatividad e implementación de las tecnologías--. Con motivo del Día de la Educación, ha defendido que esta iniciativa de la Xunta solo se da en esta Comunidad "con la intensidad que tiene que haber".

Así se ha pronunciado el también presidente de la Xunta en una visita al polo creativo de la Facultad de la Educación de la Universidade de Santiago de Compotela (USC), primero de una institución universitaria y uno de los 1.200 con los que cuenta Galicia.

Allí ha acudido este sábado en compañía de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el portavoz del partido en Santiago, Borja Verea, y del conselleiro de Educación, Román Rodríguez.

Asimismo, al tiempo que ha llamado a que se impulsen propuestas educativas "desde el partido", ha reivindicado el valor de las tecnologías y "aparatos" que ofrecen los polos creativos. Aunque puedan existir iniciativas similares en otras comunidades, a su entender, tan "solo" en Galicia "se dan con la intensidad que tiene que haber".

Los distintos elementos con los que cuentan dichos polos, como herramientas de inteligencia artificial (IA) o robótica, son, según Rueda, "la base para entender lo que está pasando y lo que va a pasar" y evidencian que "se está acertando en la educación que hay que impartir".

En este sentido, ha insistido en la labor de los docentes que "implementan cada día las medidas diseñadas" desde el Gobierno gallego y que convierten "los centros docentes, desde el más pequeño al más grande, en el motor del desarrollo del futuro de Galicia".

"Galicia es mucho más que turtismo"

La educación gallega se define, a ojos del presidente del PPdeG, como "de excelencia, accesible y adaptaba a la realidad actual cambiante". Respecto a lo último, ha destacado el Plan de Benestar Dixital, con el que buscan "aprovechar y un ejercicio responsable de todas las tecnologías".

Rueda, que entiende la educación como "algo integral" que va "mucho más allá" de las aulas, ha ensalzado la enseñanza gallega como "la más inclusiva y la única totalmente gratuita de 0 a 3 años". Además, ha destacado la "reducción del abandono escolar y la educación exclusiva" como "una muestra más del éxito colectivo".

Sobre la campaña turística 'Galicia Calidade' que el presidente presentó en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), ha animado a los miembros de su partido a "seguir trabajando y reconocer todo lo que hagan" porque "Galicia es mucho más que turismo".