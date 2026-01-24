Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Pontón ve "vergonzosa" y "preocupante" la sentencia del accidente de Angrois: "Instaura la impunidad"

Ep
24/01/2026 17:58
Ana Pontón
Ana Pontón
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado este sábado de "vergonzosa" y "preocupante" la sentencia emitida por la Audiencia de A Coruña sobre el caso del tren que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años y que absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

"Es una sentencia tremendamente preocupante y peligrosa porque instaura la impunidad en el Estado español", ha valorado la líder nacionalista durante su intervención en el Consello Nacional de su formación, que se ha celebrado este sábado en Santiago.

Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad de Adif, durante una de las jornadas del juicio del accidente de Angrois

La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad de Adif por el accidente de Angrois

Más información

Hace un día, el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) daba a conocer el veredicto de la Audiencia Provincial, con el que deja como único culpable al maquinista del tren Alvia que descarriló, Francisco Garzón, y que dejó la muerte de 80 personas y otras 143 heridas. Mientras, Cortabitarte, también condenado por ausencia de una evaluación de riesgos, ha quedado absuelto.

Pontón cree que esta decisión "supone inflingirle más dolor a las víctimas" y encuentra "inconcebible" que, después de esta tragedia ferroviaria, se acabe "expulsando a los responsables de no tener las medidas de seguridad que eran necesarias".

"Es un mensaje terrible para las víctimas de Angrois y las de otras tragedias ferroviarias, como la que acabamos de ver en Adamuz", ha concluido al respecto, al tiempo que ha comprometido que su formación estará "al lado" de las personas afectadas.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Las bailarinas de Sunday Experience, durante una prueba la semana pasada

El tardeo más brutal jamás visto en A Coruña será toda una superproducción de cine
Guillermo Parga
La lluvia no remitió durante la mañana de este sábado

Las borrascas no dan tregua a A Coruña: esta es la previsión para los próximos días
Dani Sánchez
Bad Bunny

La NFL y Bad Bunny anuncian una colección que combina fútbol americano, música y cultura
EFE
El Patio, en la calle Zapatería, permaneció cerrado este sábado

Luto en la Ciudad Vieja y en la hostelería de A Coruña por la pérdida de uno de sus personajes más queridos
Guillermo Parga