Pontón ve "vergonzosa" y "preocupante" la sentencia del accidente de Angrois: "Instaura la impunidad"

Ana Pontón EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado este sábado de "vergonzosa" y "preocupante" la sentencia emitida por la Audiencia de A Coruña sobre el caso del tren que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años y que absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.

"Es una sentencia tremendamente preocupante y peligrosa porque instaura la impunidad en el Estado español", ha valorado la líder nacionalista durante su intervención en el Consello Nacional de su formación, que se ha celebrado este sábado en Santiago.

Hace un día, el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) daba a conocer el veredicto de la Audiencia Provincial, con el que deja como único culpable al maquinista del tren Alvia que descarriló, Francisco Garzón, y que dejó la muerte de 80 personas y otras 143 heridas. Mientras, Cortabitarte, también condenado por ausencia de una evaluación de riesgos, ha quedado absuelto.

Pontón cree que esta decisión "supone inflingirle más dolor a las víctimas" y encuentra "inconcebible" que, después de esta tragedia ferroviaria, se acabe "expulsando a los responsables de no tener las medidas de seguridad que eran necesarias".

"Es un mensaje terrible para las víctimas de Angrois y las de otras tragedias ferroviarias, como la que acabamos de ver en Adamuz", ha concluido al respecto, al tiempo que ha comprometido que su formación estará "al lado" de las personas afectadas.