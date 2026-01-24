La Xunta convoca ayudas por 29 millones para financiar grupos de investigación de I+G+i

Se trata de una convocatoria dotada con 29 millones de euros Agencias

La Xunta de Galicia ha convocado nuevas ayudas para los grupos de investigación de I+G+i, una convocatoria dotada con 29 millones de euros para financiar la labor de estas unidades hasta 2030.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP tendrá abierto hasta el 19 de febrero el plazo para solicitar estas ayudas, que permiten la consolidación de las unidades de investigación más competitivas en las universidades públicas, en los organismos públicos de investigación, en las fundaciones públicas de investigación sanitaria y en los centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) radicados en nuestra Comunidad.

En ellas trabajan los equipos científicos más excelentes, que realizan proyectos de alto impacto que repercuten en el progreso social y económico de Galicia. En total, en la actualidad hay 448 grupos de investigación en activo, el máximo histórico, que realizan su labor con el apoyo de la Xunta gracias a este programa.

Como es habitual, la orden de convocatoria establece tres categorías: Grupos de referencia competitiva (Modalidad A), Grupos de potencial crecimiento (Modalidad B) y Proyectos de personal Investigador con trayectoria excelente (Modalidad C).

La modalidad A va dirigida a los grupos considerados como excelentes, con buenos índices de publicaciones científicas, un nivel de captación de recursos elevado y liderados por científicos referentes. Por este motivo, perciben el rango más alto de ayudas, con un máximo anual de 105.000 euros.

En la modalidad B se incluyen los grupos en la senda de la excelencia, que están consolidando su equipo y su proyecto para dar el salto a la modalidad A. Estas ayudas le proporcionan apoyo para esta evolución, con una aportación máxima anual de 41.500 euros.

La modalidad C da la oportunidad de que personal investigador con trayectoria excelente y que actualmente no lidera ningún grupo pueda crear su propio grupo de investigación.

En esta categoría, existen dos líneas: una de refuerzo de la trayectoria investigadora consolidada, con un importe anual máximo de 50.000 euros por un período de cuatro años, y una de refuerzo de trayectorias emergentes de 15.000 euros en 2026 y de 25.000 en el resto de los años hasta 2030.

También se mantiene el criterio de tener en consideración el liderazgo y la importancia del papel desempeñado por las mujeres en las propuestas presentadas con el fin de contribuir a reducir el desequilibrio entre mujeres y hombres dedicados a la investigación en el sistema de la I+G+i.