Restricciones en más de una decena de carreteras gallegas por la nieve y el hielo

Grandes nevadas en Galicia

Más de una decena de carreteras tienen en estos momentos restricciones por la nieve y el hielo en la Comunidad gallega, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia de Lugo, en la A-6, entre Pedrafita do Cebrerio y La Portela de Valcarce --León-- (kilómetros 432 y 419), está prohibido el paso de vehículos pesados y la velocidad limitada a 60 kilómetros por hora. Mismas restricciones que han sido activadas entre los kilómetros 432 y 438 de esta carretera entre Pedrafita y Noceda; así como entre los kilómetros 445 y 431 de la N-6, entre Espariz y el Castro (Lugo-Castilla León).

Además, los camiones tienen prohibido adelantar entre los kilómetros 432 y 438 de la A-6, a su paso por Naceda y Pedradreita.

También está prohibida la circulación de vehículos pesados y limitada la velocidad a 60 en los primeros 20 kilómetros de la LU-633, en Pedrafita.

Obligatorio el uso de cadenas

En la provincia de Ourense, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno y está prohibido el paso de autobuses y vehículos pesados entre los kilómetros 112 y 155 de la A-52, entre A Canda y Ábedes.

En la misma provincia, en la OU-536 está prohibido el paso de vehículos pesados y limitada la velocidad a 60 entre los kilómetors 26 y 61,e n ambnos sentidos. Además, hay dos vías en las que hay tramos en los que los vehículos pesados tienen prohibido adelantar. Se trata de la N-541 entre Fonte Moreiras y A Ermida; la A-52 entre O Retiro y A Uceira.

La misma limitación está activada en varios puntos de las carreteras AG-53, N-120 y PO-533 a su paso por distintos puntos de la provincia de Pontevedra.