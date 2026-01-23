Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

La Xunta sube a roja la alerta el sábado a mediodía en el litoral de A Coruña y Pontevedra

Efe
23/01/2026 21:26
Varias personas se protegen de la lluvia junto a la costa de A Coruña
EFE
 La Xunta mantendrá este sábado la alerta naranja por temporal costero en la Mariña de Lugo y la elevará a roja desde el mediodía en el litoral de A Coruña y de Pontevedra.

Las mejores imágenes del paso del temporal 'Ingrid' por A Coruña y su área metropolitana

La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del OrzánVer más imágenes

En un comunicado, el Gobierno gallego indica que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Ingrid afectará a esas zonas por mar combinada del noroeste con olas de hasta nueve metros y viento del oeste o suroeste de fuerza siete.

Pequeñas zonas de nieve acumuladas en campos de Curtis

La nieve asoma en el área metropolitana de A Coruña

Más información

En la costa lucense continúa la naranja, por mar combinada del oeste o noroeste con olas de 8 metros y viento del oeste de fuerza 7.

La Secretaría General para el Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva, tanto federada como del programa Xogade, en los ayuntamientos afectados por las alertas por nieve y también la actividad deportiva en el mar por el temporal costero.

