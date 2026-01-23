La Xunta sube a roja la alerta el sábado a mediodía en el litoral de A Coruña y Pontevedra
La Xunta mantendrá este sábado la alerta naranja por temporal costero en la Mariña de Lugo y la elevará a roja desde el mediodía en el litoral de A Coruña y de Pontevedra.
En un comunicado, el Gobierno gallego indica que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca Ingrid afectará a esas zonas por mar combinada del noroeste con olas de hasta nueve metros y viento del oeste o suroeste de fuerza siete.
En la costa lucense continúa la naranja, por mar combinada del oeste o noroeste con olas de 8 metros y viento del oeste de fuerza 7.
La Secretaría General para el Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva, tanto federada como del programa Xogade, en los ayuntamientos afectados por las alertas por nieve y también la actividad deportiva en el mar por el temporal costero.