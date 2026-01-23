Mi cuenta

Galicia

La Xunta presenta la campaña turística 'Galicia Calidade', con rostros como Óliver Laxe, Carolina Iglesias y Patricia Pardo

23/01/2026 13:27
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (c), junto al director de cine Óliver Laxe (i) y la humorista Carolina Iglesias (d)

El director de cine Óliver Laxe, la cómica Carolina Iglesias y la presentadora Patricia Pardo han sido los rostros elegidos por la Xunta de Galicia para presentar este viernes en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) la nueva campaña 'Galicia Calidade' para 2026, cuyo objetivo es mejorar los datos "con sentidiño".

En un acto este viernes desde el 'stand' de Galicia, el nominado a los premios Oscar con la película 'Sirat' y la cómica Carolina Iglesias han mantenido una conversación reivindicando los "talentos" gallegos y poniendo en valor las bondades de la región.

A la presentación ha acudido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha visitado el 'stand' de la región en Fitur junto con Laxe, Iglesias, Pardo y otras autoridades.

Alfonso Rueda ha agradecido la presencia de los tres rostros que han puesto cara a esta presentación, haciendo especial hincapié en Oliver Laxe por su reciente nominación a los premios Oscar y defendiendo que son los mejores "representantes" de 'Galicia Calidade' porque se lo creen.

En cualquier caso, el presidente de la Xunta ha apostado por mejorar los datos y seguir creciendo con "sentidiño", aunque sin "obsesionarse" con los números. "Queremos calidad, que la gente disfrute y que nos conozca durante todo el año", ha proclamado.

Según ha explicado, la campaña 'Galicia Calidade' es el "paraguas de otras muchas cosas" que ofrece la región: "Lo teníamos delante, como todas las cosas que funcionan bien lo vas arrinconando, pero este lema funciona".

¿QUÉ ES GALICIA PARA OLIVER LAXE?

Oliver Laxe ha querido definir a Galicia como "raíz, paz, equilibrio y armonía" y ha explicado que la decisión "más importante" de su vida ha sido comprar la casa de su abuela en la región: "No puedo hacer lo que hago si no es por Galicia".

La encargada de dirigir el acto ha sido la presentadora Patricia Pardo, que ha elogiado la campaña 'Galicia Calidade', agradeciendo a la Xunta en convertirlo "en una marca de país", invitando a los turistas a acudir a la región y enumerando diversas anécdotas.

"El orgullo gallego no es excluyente, queremos presumir de nuestra tierra, pero abrirla al mundo", ha proclamado.

