Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Absuelto el exdirector de Seguridad del Adif por el accidente de Angrois

Una magistrada emite un voto particular en contra en el que apoya la sentencia de primera instancia

Efe
23/01/2026 22:33
Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad del Adif, a su salida de los juzgados de Fontiñas, en 2017
Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad del Adif, a su salida de los juzgados de Fontiñas, en 2017
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La Audiencia Provincial de A Coruña decidió absolver a Andrés Cortabitarte, exdirector de Seguridad en la Circulación del Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, en la causa por el accidente de Angrois hace doce años, que dejó 80 muertos y 144 heridos, una decisión que cuenta con el voto particular de una magistrada.

 El tribunal confirmó por unanimidad la pena de dos años y seis meses de cárcel a Francisco José Garzón Amo, maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de A Grandeira el 24 de julio de 2013, al considerarlo autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave.

 A Cortabitarte la sala lo absuelve de los mismos delitos por los que había sido condenado a la misma pena que el maquinista. Así las cosas, el tribunal revoca parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela y estima los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, el Adif, su aseguradora (AGCS) y Cortabitarte.

 En el fallo divulgado este viernes, respecto a Cortabitarte, la Audiencia de A Coruña concluye que no puede atribuirsele responsabilidad penal alguna por los resultados lesivos y mortales del accidente. 

En la sentencia afirma que la prueba practicada no permite concluir que existiera una acción concreta que el recurrente estuviera obligado a realizar y que omitiera, y la Justicia considera que no se demostró que el descarrilamiento se hubiera evitado con una probabilidad cercana a la certeza de haberse hecho la evaluación supuestamente omitida.

 En este sentido, hay una apelación a la doctrina del Tribunal Supremo que señala que la responsabilidad penal por omisión solo es posible cuando se acredita que el garante pudo impedir el resultado y percibió el curso causal que condujo a él, siquiera como estimable.

 Las magistradas resaltan que ninguna advertencia llegó al recurrente del riesgo de accidente que supusiera la curva y el cambio de velocidad en el tramo donde se produjo, aunque es “lógico” que, tras producirse el accidente y con más datos, se hayan podido modificar los criterios de valoración, normalmente para hacerlos más rigurosos.

 Una de las magistradas emitió un voto particular en el que manifiesta su discrepancia con la absolución de Cortabitarte porque entiende que la sentencia de primera instancia, “de forma congruente, detallada y motivada”, explicita los motivos en los que basa la condena y que “en modo alguno resultan rebatidos por los recursos presentados”.

 Este voto hace referencia a que “existía una obligación de valorar correctamente el riesgo y no se hizo”, al tiempo que destaca que en el tramo del accidente “el riesgo fue conscientemente trasladado en su integridad al maquinista”. 

Las Víctimas ven “terrible” el fallo de la Audiencia coruñesa

La plataforma de víctimas del accidente ferroviario de Angrois calificó  de “terrible” la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que absuelve de responsabilidades penales a Andrés Cortabitarte, al tiempo que consideran “crítico” el momento escogido para divulgarla.

 En un mensaje publicado en redes sociales, el portavoz de esta plataforma, Jesús Domínguez, consideró que el auto “demuestra” que existe “una justicia politizada” en la que no confían.

 Con todo, Domínguez agradeció el “voto particular” en contra emitido por una de las magistradas de la Audiencia.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El secretario de Estado Santano, el Ministro Puente y el presidente del Adif, Pedro Marco de la Peña, en la conferencia de este viernes

Puente dice que la prontitud de la tesis preliminar del siniestro de tren de Adamuzda “cierta tranquilidad”
EFE
Varias personas se protegen de la lluvia junto a la costa de A Coruña

La Xunta sube a roja la alerta el sábado a mediodía en el litoral de A Coruña y Pontevedra
EFE
Protesta de los vecinos de Cortiñán (Begondo) contra la obra prevista en la línea de tren A Coruña-Ferrol

La cuarta marcha de Cortiñán contra la supresión del baipás de Infesta se suspende por la meteorología adversa
Lucía Tenreiro
El ideal gallego

El Entroido 2026 se celebrará el 21 de febrero y la semana que viene se abonarán los premios de 2023 y 2024
Lucía Tenreiro