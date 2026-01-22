A onda epidémica de gripe mantén a súa intensidade baixa en Galicia
Caamaño admite que aínda hai “moita xente nos hospitais” e apunta á incidencia da folga de facultativos
A Consellería de Sanidade publicou na súa páxina web o informe de actividade das infeccións respiratorias agudas correspondentes á terceira semana do ano, que finalizou o 18 deste mes, no que se confirma que a actividade gripal en Galicia segue rexistrando unha intensidade baixa e tendencia decrecente.
O conselleiro de Sanidade, Francisco Caamaño, nun acto en Santiago, incidiu en que a gripe está en “nivel baixo” e a súa tendencia é “decrecente”, de forma que están “a afrouxar” as asistencias tanto en centros de saúde como en urxencias.
No polo oposto e na liña dos últimos datos trasladados en días pasados, ratificou que virus sincitial si que aumenta, aínda que “lentamente”.
“Un motivo para lembrar a posibilidade de participar no ensaio clínico Sincigal. Máis aló do impacto científico que vai ter no futuro é unha maneira de protexer á poboación que lle toque a vacina”, esgrimiu.
A tendencia do virus é decrecente e descenden tanto as consultas como os ingresos hospitalarios
Sobre a presión no Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela, Caamaño insistiu, en térnimos xerais, en que a tendencia é “decrecente” en número de asistencias, pero tamén admitiu que aínda hai “moita xente nos hospitais, nas camas”.
“Aquí o problema é tamén o fluxo de pacientes. Neste fluxo tivo moito impacto que fosen as folgas de facultativos porque ao final as altas danas os facultativos. Se non hai, as altas non se dan. Un motivo máis para que no Ministerio de Sanidade fagan os seus deberes canto antes”, dixo.
En concreto, segundo informou Sanidade, con respecto á semana anterior, a taxa de consultas por gripe descendeu un 35,1% e queda en 47,2 consultas por 100.000 habitantes.
O descenso da taxa produciuse en todos os grupos de idade con excepción do de cero a catro anos, no que aumentou un 4%. O grupo no que se observou unha maior diminución foi o de 60 a 79 anos (41,2%).
Por áreas sanitarias, a taxa de consultas por gripe descendeu en todas con excepción de Ferrol, onde creceu un 20,8%. Con respecto aos ingresos, na semana tres ingresaron 264 persoas con gripe confirmada, un 29% menos que na anterior, na que houbera 373 ingresos.
A taxa no conxunto da poboación foi de 9,7 por 100.000 habitantes. O descenso da taxa observouse en todos os grupos de idade, excepto no de cero a catro anos, no que aumentou, e o de cinco a 19, no que permaneceu estable. No que vai de tempada de gripe notificáronse 3.911 ingresos, a maioría deles (3.900) con virus do tipo A.
Farmacias sentinela
A rede de farmacias sentinela que colabora coa Consellería de Sanidade trasladou que na última semana as taxas de dispensa de antigripais e de probas de antíxenos descenderon un 39,5% e un 41,6%, respectivamente.
En canto á porcentaxe de positividade das mostras estudadas, na semana tres foi do 15,3%, o que supón un descenso respecto da semana anterior, no que era do 22,7%.
Segundo os datos reflectidos neste informe, a estimación puntual do modelo de predición suxire que, nas próximas dúas semanas, a taxa de consultas por gripe descenderá de 47,2 por 100.000 habitantes a 31 e 16,1 nas semanas catro e cinco, respectivamente, polo que, de cumprirse esta predición, conseguiríase acadar o nivel basal na semana cinco.
Por tanto, continúa a tendencia decrecente da actividade gripal que, nesta semana, viuse acelerada en comparación coa anterior.
A pesar da tendencia decrecente, recoméndase o uso da máscara aínda que non se teñan síntomas cando se acode a centros de saúde, aos puntos de atención continuada e ás urxencias hospitalarias.
En canto ao resto de estancias dos hospitais, a recomendación do uso da máscara mantense nos servizos que atendan pacientes vulnerables, como son as unidades de coidados intensivos e pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes transplantados, oncolóxicos e hematolóxicos as unidades de diálises e hospitais de día.