La Xunta empieza a coordinarse de cara al eclipse total, que será "único": "Se van a producir muchos desplazamientos"

Eclipse Carlota Blanco

La Xunta de Galicia ha constituido este miércoles la comisión interdepartamental que se encargará de coordinar todos los trabajos en relación al eclipse solar total del 12 de agosto, entre los que se encuentra la planificación de la seguridad y movilidad, uno de los retos que el Ministerio puso encima de la mesa a las comunidades en noviembre.

"Se van a producir muchos desplazamientos de gente que va a querer ver un episodio que la última vez que se produjo fue exactamente en el siglo XVIII, por tanto va ser la única vez en la que podremos ver", ha valorado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios al finalizar la primera reunión de la comisión junto a respresentantes de otras consellerías.

El eclipse solar de agosto en A Coruña, un reclamo turístico tan grande como un "partido de fútbol" Más información

En este sentido, Galicia será un lugar privilegiado para observar el eclipse de este año, que cruzará la Península Ibérica de oeste a este y pasando por numerosas capitales de provincia, empezando por A Coruña. No ocurrirá así en 2027 y 2028, donde no será visible en la Comunidad.

La seguridad y la prevención de riesgos, que se encargará de coordinar Presidencia, no será el único de los retos a los que el Gobierno gallego se enfrentará, ya que también contempla oportunidades turísticas y de divulgación científica.

Por tanto, estas tareas de coordinación también incluyen a la Axencia Turismo de Galicia y a las Consellerías de Medio Ambiente e Cambio Climático; Educación, Ciencia, Universidades e FP y Sanidade, que han estado presentes en este primer encuentro de la comisión, que abordará al completo el trío de eclipses de los próximos tres años.

Según ha detallado Calvo, que ha apuntado que todavía no hay estimaciones del número de desplazamientos o visitas "con datos muy objetivos", se irá informando periódicamente del trabajo desarrollado. Además, se prevé impulsar la coordinación con otras administraciones que tengan contemplado este fenómeno en la promoción de sus territorios.