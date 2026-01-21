Galicia centra en Fitur a súa oferta de ocio para 2026 na eclipse e no Camiño
O Goberno autonómico comeza a coordinarse de cara ao espectacular fenómeno, que será un evento “único”
A Xunta abriu a súa participación na primeira xornada de Fitur coa presentación ‘Galicia, porta de entrada do gran eclipse solar 2026’, un dos grandes acontecementos con impacto turístico que terán lugar este ano e que centrará a oferta da comunidade xunto ao Camiño de Santiago e as propostas enogastronómicas.
Na presentación, o director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacou que a eclipse poderá verse en gran parte do territorio, nunha franxa comprendida entre Estaca de Bares e a comarca de Valdeorras, en Ourense, ao longo de 143 concellos, o 45,6% de toda Galicia.
Este foi o punto de partida da programación da caseta de Galicia na primeira xornada de Fitur 2026, composta por presentacións de destinos ao redor dos principais atractivos da comunidade, entre os que destacan a gastronomía, o turismo de natureza, a paisaxe, o patrimonio e o Camiño.
Unha das presentacións centrouse no ‘Camiño Portugués da Costa Inclusivo’. “O noso Camiño da Costa é máxico pola súa beleza, polo seu patrimonio natural e cultural e pola súa xente, pero tamén é inclusivo, como demostran desde hai anos os peregrinos de Discamino”, destacou a delegada da Xunta en Vigo, Ana Ortiz.
Así, a representante institucional da Xunta detallou os datos “espectaculares” que presentou o percorrido no ano 2025, “cun 80% de peregrinos estranxeiros”, especialmente, engadiu, alemáns, norteamericanos e italianos.
Diversificación
Nesta liña, Xosé Merelles puxo en valor a diversificación dos roteiros xacobeos e manifestou que o Camiño Portugués da Costa é o que mostra o maior índice de crecemento e o terceiro de máis percorrido.
Os roteiros xacobeos foron tamén o fío condutor da presentación ‘Vinte municipios, unha soa voz’, coa Asociación de Municipios do Camiño de Inverno a Santiago; e ‘Ou final é ou comezo, Solpor’, coa Asociación de Empresarios do Camiño de Santiago Fisterra Muxía.
Na primeira, o director de Turismo lembrou que se están dando pasos para a promoción deste itinerario con actuacións para a mellora dos albergues e destacou que conta tamén cunha oficina de información ao peregrino.
Doutra banda, relacionado co turismo patrimonial, a caseta de Galicia acolleu onte a presentación de ‘800 anos dá consagración dá Catedral de Tui’, nunha cita na que colaboraron Xunta e Concello de Tui.
Neste caso, Merelles puxo en valor a conmemoración que, opinou, “servirá para atraer a un maior número de visitantes a esta zona con recursos turísticos que viran ao redor da contorna do río Miño e da fronteira con Portugal”.
En canto ao turismo enogastronómico, o responsable de Turismo participou en citas destinadas a promover esta modalidade de visitas, como a presentación ‘Itinerarios enogastronómicos de Valdeorras’, do Xeodestino Trevinca Valdeorras, ou a da edición número da guía ‘...E para comer... Lugo’.
Neste contexto, a Xunta constituíu a comisión interdepartamental que se encargará de coordinar todos os traballos en relación á eclipse solar total do 12 de agosto, entre os que se atopa a planificación da seguridade e mobilidade, un dos retos que o Ministerio puxo encima da mesa ás comunidades en novembro.
“Vanse producir moitos desprazamentos de xente que vai querer ver un episodio que a última vez que se produciu foi no século XVIII, por tanto vai ser a única vez na que o poderemos ver”, indicou o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, ao finalizar a primeira reunión da comisión xunto a representantes doutros departamentos autonómicos.