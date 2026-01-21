El virus sincitial sigue al alza en Galicia y la tasa de positividad se acerca al 10 %

Vacuna ensayo contra el virus sincitial EFE

Las infecciones de virus respiratorio sincitial (VRS) siguen aumentando en Galicia y la tasa de positividad, que mide el porcentaje de positivos respecto al total de pruebas realizadas, se situó en el 9,8 % en la semana del 12 al 18 de enero.

El informe semanal de seguimiento de este virus, publicado este miércoles por la Consellería de Sanidad, refleja un aumento de la positividad respecto a la semana previa, cuando estaba en el 8 %.

Entre el 12 y el 18 de enero hubo un incremento del 20,4 % en la tasa de consultas en atención primaria por bronquiolitis en menores de dos años.

En el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025, el aumento fue del 5 %.

En cuanto a las hospitalizaciones, en la última semana fue ingresado un menor del grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025, pero no hubo ninguno de un lactante menor de dos meses, que están pasando su primera ola del VRS.

En estos grupos, la cobertura de la inmunización frente al VRS es del 93,2 % en el caso de los bebés vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña y del 94,9 % fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

Respecto a los ingresos hospitalarios de niñas y niños que ya han pasado alguna temporada de VRS, en la última semana fueron hospitalizados cuatro menores nacidos del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025 y dos del grupo de nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

Por último, hubo 35 ingresos con VRS de mayores de 60 años, de los cuales 25 tenían más de 80 años.

La Consellería de Sanidade tiene en marcha el ensayo clínico Sincigal, que tiene como objetivo evaluar la reducción de ingresos hospitalarios en la población gallega mediante la vacunación frente al virus respiratorio sincitial y en el que han participado 32.617 personas, según los datos divulgados este pasado lunes.

El VRS es un virus muy común que ocasiona síntomas leves similares a los del resfriado en los adultos y en los niños sanos mayores, y puede ser más serio en los bebés y adultos mayores, especialmente los que pertenecen a ciertos grupos de alto riesgo.