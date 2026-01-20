Fallece Mabel Montes, periodista de la TVG y de la Radio Galega

Mabel Montes, periodista de la TVG y Radio Galega CRTVG

La Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia lamenta profundamente el fallecimiento de Mabel Montes, periodista de la TVG y de la Radio Gallega, vinculada durante casi tres décadas a los servicios informativos de la Corporación.

Periodista de Zas comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y por la verdad, Mabel formaba parte de la redacción de informativos desde 1997. Dejó una huella honda en el Galicia Noticias y en los distintos telediarios, siempre con una mirada propia, precisa y exigente.

Desde 2012 se integró en el equipo del tiempo. Allí, su ausencia deja un fondo vacío. A través de este espacio, Mabel llegó a miles de hogares gallegos con su cercanía, con su cuidado por la lengua y con una manera de trabajar minucioso y riguroso. Su ausencia también se siente con fuerza en las redacciones de la TVG y de la Radio Gallega, donde desarrolló los últimos años de su carrera profesional.

Mabel Montes ejerció siempre el periodismo desde la vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y con el respeto a la audiencia.