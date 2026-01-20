A xustiza arquiva a causa dos pélets ao non inferir a existencia de “ilícito penal”
A maxistrada instrutora da vertedura acontecida en 2023 acorda o sobresemento definitivo do litixio
A xustiza arquivou a causa aberta pola vertedura de pélets do cargueiro ‘Toconao’, acontecido en decembro de 2023, ao concluír que “non se pode inferir a existencia de ilícito penal algún” sen que se pasou o ámbito dunha posible infracción administrativa.
A maxistrada instrutora, na resolución facilitada na xornada de onte aos medios de comunicación, acorda por tanto o sobresemento definitivo da causa na que se investigaron potenciais responsabilidades penais.
A organización Ecoloxistas en Acción presentou unha demanda ante os Xulgados de Noia contra a empresa holandesa propietaria do barco que provocou a vertedura por un delito contra o medio ambiente e os recursos naturais.
Tras a práctica das dilixencias de instrución e tendo en cuenta o contido de toda a proba documental, a instrutora conclúe que “non se pode inferir a existencia de ilícito penal algún, sen que se pasou, no seu caso, o ámbito dunha posible infracción administrativa”.
No auto, explica que o informe presentado pola Dirección Xeral da Garda Civil conclúe que, dadas as condicións meteorolóxicas no momento de producirse a perda, xunto cos indicios relativos á navegabilidade do buque e o modo de proceder do capitán, así como do resto da tripulación, “a caída pola borda dos seis contedores foi consecuencia dun golpe ao buque pola ondada ao seu lado de babor, cumpríndose os protocolos de carga por parte da empresa operadora”.
Todo iso, remarca a maxistrada, “sen que se producise irregularidade algunha que ocasionase a caída dos contedores”. O devandito informe inclúe, entre outra documentación de relevancia, o informe achegado polo Centro de Coordinación de Vixilancia Marítima de Costas e Fronteiras, información achegada polo armador e a empresa fretadora, informes do Instituto Tecnolóxico para Control do Medio Mariño de Galicia e o informe pericial da Unidade Técnica da Fiscalía de Medio Ambiente e da Unidade Técnica do Seprona.
Afección ambiental
En relación coa toxicidade da vertedura e a súa afección ambiental, dacordo con o informe pericial, a maxistrada instrutora subliña que “da análise dos pélets recolleitos nas costas afectadas non se revela toxicidade ou concentración de substancias tóxicas na súa composición, de modo que non se prevé un impacto significativo a medio ou longo prazo ocasionado por vertedura de pélets en relación co impacto do resto de microplásticos presentes na contorna marítima”.
Á súa vez, recalca que, da análise realizada polo Cetim Technologicas Centre das mostras do material recolleito polo persoal da Xunta para coñecer con detalle a composición dos materiais vertidos, determínase “que non é unha substancia ou mestura perigosa”.
Espazos protexidos
Por último, e en canto á afección dos espazos protexidos, a xuíza destaca que, dos informes remitidos pola Xunta e a Unidade de Medio Ambiente da Fiscalía Xeral do Estado, conclúese “que os escasos restos de pélets atopados nas zonas protexidas non produciron dano no ecosistema dunar das lagoas de Corrubedo e lagoas de Carregal e Vixán, así como que tampouco se produciron danos que poidan prexudicar á biodiversidade nin ao ecosistema do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia”.
Por todo iso, determina que “non se produciu unha infracción das leis e outras disposicións de carácter xeral protectoras do medio ambiente, suficientes para xustificar a intervención da vía penal”.
Finalmente, subliña que, de acordo co resultado da análise dos pélets recolleitos nas costas galegas, tampouco hai indicios de que “a conduta típica houbese podido prexudicar gravemente a calidade do aire, do chan ou das augas, animais ou plantas, o equilibrio dos sistemas naturais, ou que se causou un risco de grave prexuízo para a saúde das persoas”.
O auto non é firme, pois cabe presentar recurso ante a Audiencia Provincial da Coruña.