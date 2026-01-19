Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta promocionará su 'Galicia Calidade' en Fitur con el foco en el termalismo, gastronomía y el Camino de Santiago

Ep
19/01/2026 22:22
CAMINO_DE_SANTIAGO
Camino de Santiago
EP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

 La Xunta promocionará en Fitur el turismo gallego alrededor de la marca 'Galicia Calidade', en un stand que pondrá el foco en el termalismo, la gastronomía gallega y el Camino de Santiago, entre otros aspectos. El stand abarcará una superficie total de 1.138,5 m2, un 14% más que en la edición anterior.

Tal y como ha señalado el Gobierno gallego en una nota de prensa, el espacio estará situado en el Pabellón nueve y remite, a través de su lema, a "la excelencia como factor definitorio de Galicia como destino turístico", así como a los valores y recursos que caracterizan a la comunidad.

Según ha remarcado, el stand pone en valor una serie de atributos como la "autenticidad, la identidad, la sostenibilidad, la naturaleza, la enogastronomía, la cultura y el clima", que consolidan a Galicia como un destino único y experiencial.

En su construcción se han empleado materiales de alto rendimiento ambiental, como paneles y mobiliario de fibra elaborados a partir del reciclaje de más de 52.000 botellas de PET, trasladando así el compromiso de Galicia con la sostenibilidad. Además, estos materiales cuentan con propiedades fonoabsorbentes, que contribuyen a la "reducción de la contaminación acústica y refuerzan el carácter inmersivo" del espacio.

Los tres primeros días de la feria estarán dedicados en exclusiva a profesionales, por lo que el espacio acogerá diversas presentaciones de destino y servirá como punto de encuentro y plataforma para fomentar las relaciones comerciales y la apertura de nuevas oportunidades de negocio.

Igualmente, el espacio contará con módulos informativos dedicados a la oferta turística general de Galicia, "con especial atención a modalidades como el turismo termal, activo y náutico", así como espacios específicos para establecimientos turísticos con los sellos Galicia Calidade, Q de Calidad y S de Sostenibilidad.

Tendrán presencia las cuatro provincias gallegas, las siete principales ciudades y eventos destacados como el eclipse solar de agosto de 2026. También habrá espacio para el Camino de Santiago, de cara al próximo Xacobeo 2027.

50 presentaciones

Según ha señalado la Xunta, dentro de las actividades y contenidos previstos se incluyen alrededor de 50 presentaciones de productos y recursos turísticos gallegos. Entre ellas destacan la propia marca país Galicia Calidade, el Camino del Litoral, el programa Galicia Spa Pilgrimage, la difusión de recursos como el Camino Portugués de la Costa inclusivo, el 800 aniversario de la Consagración de la Catedral de Tui, Concertos do Xacobeo o los Trenes Turísticos.

Asimismo, se reforzarán acciones estratégicas como la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial de la Humanidad o la promoción de los Entroidos del Oriente Ourensano, declarados en 2025 Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La programación se completará con diversas iniciativas gastronómicas, entre las que figuran degustaciones de helados con el sello Galicia Calidade y la puesta en marcha de una Aula Gastro, accesible previa reserva.

En este espacio se desarrollarán demostraciones culinarias a cargo de profesionales de la cocina gallega, catas comentadas y sesiones de showcooking, centradas en productos con sello Galicia Calidade y en las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la comunidad.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Eclipse

La Diputación de A Coruña invita a disfrutar del eclipse total de sol "en el fin del mundo"
EP
Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz

A Coruña muestra su lado más solidario tras la tragedia ferroviaria en Adamuz
Redacción
El ideal gallego

Renfe anula su participación en Fitur por respeto a víctimas del accidente de Adamuz
EFE
El piquete en la dársena de autobuses, este lunes

Nuevos trastornos por la octava jornada de la huelga del transporte metropolitano
Redacción