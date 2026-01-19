La Diputación de A Coruña invita a disfrutar del eclipse total de sol "en el fin del mundo"

Personas observan un eclipse Carlota Blanco

La Diputación de A Coruña estará presente un año más en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero, con una propuesta propia integrada en el espacio de la Xunta de Galicia.

La institución aprovechará este escaparate internacional "para presentar una iniciativa única que posiciona a la provincia como el escenario ideal para disfrutar de un evento único: el eclipse solar total del próximo 12 de agosto", informa.

El espacio estará ubicado en el pabellón 9 del recinto ferial Ifema. La presentación, a cargo del área de Turismo de la Diputación, tendrá lugar el jueves, 22 de enero.

Será bajo el título 'Un atardecer, dos atardeceres: el eclipse en la provincia de A Coruña', a cargo de la astrofísica y profesora de la Universidade de Santiago (USC), Begoña Nicolás Ávila.