Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La Xunta abre nueva campaña que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre violencia género

Ep
18/01/2026 11:19
Manifestacion 25-N
Manifestacion 25-N
EC
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La Xunta abre mañana, lunes 19, una nueva convocatoria para que los ayuntamientos se adhieran a la campaña 'Agresión off', que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia machista.

De esta forma, a través de un punto informativo "se ofrecen herramientas esenciales para prevenir y detectar cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres", informa el Gobierno gallego en una nota.

El objetivo de esta iniciativa es promover la conciencia social contra la violencia de género, romper con las conductas machistas y promover el buen trato en las relaciones personales.

La campaña pretende interpelar desde la calle, centros educativos o espacios cotidianos a toda la población, pero especialmente a los jóvenes que se encuentran entre el colectivo más vulnerable, para promover modelos de relación afectivo-sexuales basados en el respeto y la tolerancia, y con la finalidad de erradicar los prejuicios basados en los roles de género.

En la pasada edición de 2025 se acercaron a los stands informativos de la campaña más de 4.000 personas de 35 ayuntamientos de toda la geografía gallega y con una alta participación de municipios rurales.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac

A Coruña lidera la participación en el estudio de la vacuna contra el virus sincitial
EP
Escultura Diego González Rivas

Un regalo de cartón que cobra vida: el sorprente obsequio a Diego González Rivas
Belen Cebey
El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a todos sus barones durante el acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'

Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica
EFE
Donald Trump

El primer año de Trump: un ataque "sin precedentes" a los migrantes en EE.UU.
EFE