La Xunta abre nueva campaña que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre violencia género

Manifestacion 25-N EC

La Xunta abre mañana, lunes 19, una nueva convocatoria para que los ayuntamientos se adhieran a la campaña 'Agresión off', que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la violencia machista.

De esta forma, a través de un punto informativo "se ofrecen herramientas esenciales para prevenir y detectar cualquier manifestación de la violencia contra las mujeres", informa el Gobierno gallego en una nota.

El objetivo de esta iniciativa es promover la conciencia social contra la violencia de género, romper con las conductas machistas y promover el buen trato en las relaciones personales.

La campaña pretende interpelar desde la calle, centros educativos o espacios cotidianos a toda la población, pero especialmente a los jóvenes que se encuentran entre el colectivo más vulnerable, para promover modelos de relación afectivo-sexuales basados en el respeto y la tolerancia, y con la finalidad de erradicar los prejuicios basados en los roles de género.

En la pasada edición de 2025 se acercaron a los stands informativos de la campaña más de 4.000 personas de 35 ayuntamientos de toda la geografía gallega y con una alta participación de municipios rurales.