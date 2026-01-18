A Xunta adxudica a plataforma para a xestión da medicina xenómica
A Xunta publicou a adxudicación á empresa Tecnoloxías Plexus, por importe de 1.870.164 euros e un período de tres anos, do contrato para a posta en marcha da plataforma tecnolóxica de nova xeración Xénica, que permita xestionar a crecente demanda de medicina xenómica no Servizo Galego de Saúde Sergas).
O laboratorio da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, como instrumento de apoio á atención sanitaria do Sergas, precisa desta plataforma para atender as peticións de estudos xenómicos para diagnoses e seguimento de patoloxías relacionadas coa herdanza xenética, como enfermidades raras ou cancros.
En 2024, o Sergas chegou a realizar 38.000 estudos xenéticos por petición dos facultativos. A través de mostras de sangue, de tumores ou biopsia líquida, tanto os servizos de anatomía patolóxica como de hematoloxía dos hospitais públicos e a Fundación Xenómica realizan os estudos solicitados. As probas xenéticas tamén poden ser solicitadas por persoal investigador.
O uso do novo sistema de información contribuirá a reducir e optimizar os tempos de obtención de resultados. Ao mesmo tempo, aumentará a precisión e a calidade dos resultados para aplicar a cada paciente o tratamento máis adecuado, na dose e no momento óptimos.
A nova plataforma dará resposta, ademais, ás necesidades do proxecto Xenoma Galicia. Este proxecto pioneiro da Xunta supoñerá solicitar datos xenéticos e clínicos de 400.000 persoas de 35 a 70 anos e crear un biobanco de mostras biolóxicas de 100.000 destas persoas.
O sistema informático específico para a análise xenómica, a integración de datos clínicos, ferramentas de visualización e xeración de informes permitirá cumprir os requisitos do proxecto SiGenES (Sistema de información para a integración da información xenómica a nivel nacional) e posibilitará que a información xenómica do Sergas sexa interoperable en toda España.
Por tanto, a través de Xénica integrarase nun único punto toda a xestión das mostras xenómicas dixitais e será posible acceder ao dato fonte para a súa reutilización se fose necesario noutro momento. Desta forma, evítase a dispersión organizativa e tecnolóxica e avánzase na Estratexia de medicina de precisión de Galicia, preciso a Xunta de Galicia.
Sanidade cualifica de “abafadora” a resposta a sincigal
O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, cualificou de “abafadora” a resposta da cidadanía de Galicia á chamada das autoridades sanitarias para participar esta fin de semana no ensaio clínico Sincigal da vacina contra o virus respiratorio sincitial.
“É un auténtico orgullo. A resposta foi abafadora e superáronse todas as expectativas”, dixo Gomez Caamaño.