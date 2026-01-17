Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Los tractores bloquean uno de los principales accesos a la ciudad de Ourense

Efe
17/01/2026 15:48
Protestas ganaderos Mercosur
 Agricultores ganaderos y tractores bloquean la carretera N-120
EFE
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Las protestas del sector primario no cesan por la firma del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y esta mañana los tractores han cortado la carretera N-120, una de las principales vías de acceso a la ciudad de Ourense.

A pocas horas de que se firme dicho acuerdo en Paraguay, decenas de ganaderos y agricultores que tenían sus vehículos estacionados en el centro de la ciudad se han desplazado hasta ese lugar e incluso han prendido fuego a algunas pacas de hierba en el margen de la carretera.

Las protestas del campo tienen su origen al considerar el sector primario que se pone en riesgo su ante la desigualdad de condiciones entre países.

También el Lugo ha habido actos reivindicativos esta pasada noche y a última hora de este sábado las organizaciones Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema invitan a una cena reivindicativa.

Los manifestantes ya han avanzado que el acto se celebrará delante de la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Lugo y que el menú consistirá en ternera a la brasa, leche y pan.

El presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, explicó a EFE que las organizaciones convocantes también pretenden que esa concentración ante la sede del Gobierno gallego se convierta en "un punto de información a los consumidores", para que "realmente sepan lo que va a suponer para ellos" ese acuerdo comercial.

También mañana domingo habrá jornada de puertas abiertas en los tractores estacionados en ese lugar para que los más pequeños puedan subirse a ellos y hacerse fotos.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Depósito en A Coruña

Subastan un Mercedes E 350 por mil euros en Carral
Noelia Díaz
Donald Trump

Trump amenaza con imponer aranceles a todos los países que no apoyen su plan para hacerse con Groenlandia
EFE
Diana Piñeiro

La alcaldesa de Cambre convocará a los grupos municipales para presentar la propuesta de los presupuestos de 2026
Redacción
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por Mamen Susín candidata por Huesca

Feijóo pide a Sánchez que retire su plan de financiación autonómica
EP