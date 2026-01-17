Mi cuenta

Galicia

Dos heridos graves tras el choque entre un camión con propano y un turismo en la AP-9

Ep
17/01/2026 13:25
Intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico
Intervención de la Guardia Civil en un accidente de tráfico
GUARDIA CIVIL
Dos personas han resultado heridas graves en el accidente que este sábado se ha registrado en la autopista AP-9, a su paso por Portas (Pontevedra).

Ha sido debido al choque de un camión con mercancías peligrosas y un turismo.

El siniestro ha ocurrido poco después de las once de la mañana en el kilómetro 116 de la autopista, según ha informado la Guardia Civil.

Tras la colisión, el coche ha quedado totalmente destrozado y el camión, que transportaba propano, acabó volcado sobre la calzada.

El tráfico, en sentido sur -hacia Pontevedra- ha tenido que ser cortado por completo.

Los conductores que se quedaron atrapados en ese tramo han tenido que abandonar la vía por la salida 110, algunos de ellos escoltados por la Guardia Civil en sentido contrario.

Las autoridades recomiendan conducir con precaución hasta que se restablezca la normalidad en la autopista, algo para lo que ya están trabajando los servicios de emergencia.

Hasta la zona, además de la Guardia Civil y ambulancias de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, se han trasladado efectivos de Emerxencias de Cuntis.

Además, personal de mantenimiento de la autopista también trabaja en la zona para limpiar los restos del accidente y poder reabrirla lo antes posible.

