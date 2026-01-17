Mi cuenta

Detenido un hombre en Pontevedra por agredir y amenazar a su pareja con un hacha

Ep
17/01/2026 12:52
Policía Local
Policía Local
Archivo El Ideal Gallego
La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre por un supuesto delito de violencia de género, tras agredir y amenazar a su pareja con un hacha.

Según ha trasladado el Ayuntamiento de Pontevedra, los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero alrededor de las 14.15 horas, cuando los agentes recibieron el aviso de un vecino que alertaba de la presencia de una mujer en la calle pidiendo auxilio.

Dos patrullas se desplazaron hasta la vivienda, donde se entrevistaron con la víctima. Según el testimonio de ella, su pareja inició una discusión tras verle una conversación de WhatsApp.

Los hechos se "tornaron violentos" cuando el hombre supuestamente la empujó, le arrebató el teléfono móvil y la amenazó con un hacha. Ante el temor por su integridad, la mujer huyó del domicilio.

Asimismo, la víctima relató que esta no era la primera vez que se producían hechos similares, aunque no se había atrevido a denunciarlos "por miedo".

Los agentes localizaron al hombre en el interior de la vivienda en un estado de "visible alteración". Durante la entrevista, admitió haber mantenido una discusión y confesó que también había amenazado a su hermano al considerarlo implicado en los mensajes de WhatsApp.

Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a las dependencias policiales para ser puesto a disposición judicial.

