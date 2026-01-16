Las pruebas para que mayores de 18 años obtengan la ESO serán el 7 de marzo y 5 de junio

Alumnos de ESO El Ideal Gallego

Las pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria (ESO) para mayores de dieciocho años correspondientes al año 2026 se celebrarán el 7 de marzo y el 5 de junio.

Según ha recogido el Diario Oficial de Galicia (DOG) este viernes, la prueba tiene por finalidad verificar si se alcanzaron los objetivos de esta etapa educativa.

De esta manera, la primera convocatoria tendrá lugar el día 27 de marzo, mientras que la segunda será el día 5 de junio. Para realizar los exámenes se constituirán sedes en A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

Podrán presentarse a alguna de las dos convocatorias las personas mayores de 18 años o que cumplan esta edad en 2026; que no posean el título de graduado en ESO o equivalente a efectos académicos y que no hayan estado matriculadas en la ESO ni FP en el curso 2025/2026.

Como excepción, también podrán participar las personas matriculadas durante este curso en educación secundaria para personas adultas, si previamente han solicitado la baja en las enseñanzas del segundo cuatrimestre y, en el caso de acudir a la primera convocatoria y contar con asignaturas suspensas, renunciar a la evaluación extraordinaria de las mismas.

Así, las personas con necesidades educativas especiales que tengan la declaración legal de discapacidad podrán solicitar la adaptación de la prueba, así como recursos adicionales para desarrollarla.

También, las personas aspirantes procedentes de otra comunidad autónoma o de un país extranjero podrán solicitar la exención de la realización de la parte de la prueba correspondiente a Lengua Gallega y Literatura.

El plazo para presentar las solicitudes de inscripción a la prueba será: Para la convocatoria de marzo, del 26 de enero al 6 de febrero de 2026, ambos incluidos; y para la de junio, del 7 al 17 de abril de 2026, ambos incluidos. Las personas matriculadas para la primera convocatoria que no superen la totalidad de los ámbitos de la prueba se considerarán matriculadas para la segunda.

Los días 20 de febrero (para la convocatoria de marzo) y 30 de abril (para la convocatoria de junio) de 2026 se publicarán en el portal educativo https://www.edu.xunta.gal los listados provisionales de personas admitidas y excluidas, diferenciadas para cada centro de realización de la prueba.

Con todo, los días 3 de marzo (para la convocatoria de marzo) y 12 de mayo (para la convocatoria de junio) de 2026 se publicará el listado definitivo de las personas admitidas y excluidas.