El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Alfonso Rueda di que o modelo de financiamento “esnaquiza a Galicia”

O presidente do Executivo autonómico advirte de que “a unidade e a solidariedade non se compran”

Ep
16/01/2026 21:36
Rueda e Capellán, nun intre do seu encontro deste venres
Rueda e Capellán, nun intre do seu encontro deste venres
Raquel Manzanares (Efe)
O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asegurou que a formulación do Goberno central con respecto ao modelo de financiamento autonómico “esnaquiza á nosa comunidade autónoma” e lembrou ao presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez, que o concepto de “unidade e solidariedade” entre territorios “non se compra”.

 Ademais, indicou, que se o que quere Pedro Sánchez é que entre comunidades autónomas “empecemos a discutir e a pelexarnos, Galicia non o vai a facer”.

 “Nós seguiremos insistindo en que é necesario sentar conxuntamente e estar o tempo que faga falta ata que cheguemos a un modelo que, coas reunións que faga falta, sírvanos a todos”, advertiu.

 O mandatario autonómico fixo estas declaracións en Logroño xunto ao presidente do Goberno de La Rioja, Gonzalo Capellán, e ao alcalde da capital rioxana, Conrado Escobar, tras participar na inauguración do novo fito quilométrico do Camiño de Santiago na praza do Mercado de Logroño, esquina con Portais, xunto á concatedral de La Redonda.

“Saímos perxudicadas”

Nunha intervención posterior cos medios de comunicación, o presidente da Xunta de Galicia lembrou que “todas as comunidades autónomas, con diferentes sensibilidades e cores políticas á fronte dos Gobernos, menos unha –referíndose a Cataluña– estamos de acordo en que saímos prexudicadas”.

 “Desde logo –proseguiu Rueda– no caso de Galicia saímos especialmente prexudicados, pois rompen principios que para nós son absolutamente irrenunciables: a negociación conxunta, a exclusión de bilateralidades, o mantemento da solidariedade e da igualdade en servizos básicos entre todos os territorios”.

A comunidade insiste en que “é necesario sentar conxuntamente” e acadar un modelo que sirva a todos

Con todo iso, subliñou que “son tan claras as evidencias” que non se pode “estar de acordo”. Ademais, o presidente galego fixo referencia a “unha cifra demoledora e explícita do que se negociou” que indica que máis da metade, o 55% dos recursos a maiores que se poñen no novo modelo de financiamento “correspóndenlle a unha soa comunidade autónoma”.

 Unha comunidade –indicou–que “casualmente é a que negociou, nin sequera o seu presidente, senón o responsable dun partido que non forma parte do Goberno desa comunidade autónoma, co presidente do Goberno de España”.

“Pretenden que discutamos”

Un presidente que, como quixo lembrar, Alfonso Rueda “é o presidente de todos tamén”.

 “Puxéronse dacordo con tan só unha comunidade e agora pretenden que todas as demais co que sobrou empecemos a discutir e a pelexarnos”, sinalou.

 Neste sentido, asegurou, “Galicia non vai discutir”. “Galicia vai seguir insistindo en que é necesario sentar conxuntamente e estar o tempo que faga falta ata que cheguemos a un modelo que coas reunións que faga falta sírvanos a todos”, advertiu. 

Desde logo, insistiu, “o que se propuxo a Galicia non lle serve en absoluto” porque “perde moitas posicións”. “Somos aproximadamente algo máis do 6,5% da poboación axustada de España e na nova repartición non chegariamos nin ao 3% dos recursos. Por tanto, todo o mundo entenderá que isto Galicia non o pode aceptar”, argumentou.

“Isto non vai de partidos”

Para Rueda, ademais, “isto non vai de partidos, nin vai formar bloques para negociar. Iso é o que pretende o presidente do Goberno e desde logo non o vai a conseguir no que a Galicia correspóndelle.

 Nós fixemos os nosos cálculos como comunidade e o que nos propón agora mesmo o Goberno, o que pactou con ERC, a Galicia esnaquízaa”. Finalmente, o presidente de Galicia fixo referencia ao concepto de “unidade e solidariedade” entre territorios que “non se compra”.

O dirixente galego acusa a Pedro Sánchez de promocionar o desequilibrio entre territorios

Parece que isto non o entenden pero o que é peor é que non o entenda nin o presidente do Goberno de España que mesmo promociona que se cuestione estes conceptos e a solidariedade e o equilibrio básico na prestación de servizos en todo o territorio”, sinalou.

 “Que non lle importa aos nacionalistas, que non lle importa aos independentistas, bo, iso en Galicia, por desgraza, xa sabemos, pero que non lle importe e promocióneo o presidente da nación, iso si que é especialmente grave”, finalizou o líder do Goberno galego. 

