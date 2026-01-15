O Executivo autonómico convoca 250 bolsas para que mozos volten a Galicia para facer un máster no curso 2026-27
Os beneficiarios poderán optar a case 100 títulos de posgrao elixidos pola súa capacidade de inserción laboral
O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este xoves a nova convocatoria da Xunta de Galicia das Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME) para o curso 2026-27 co fin de que 250 mozos retornados poidan cursar un máster na comunidade.
Esta iniciativa está promovida pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración que lidera Jóse González, e conta cun orzamento de 2,55 millóns de euros.
Os beneficiarios poderán cursar preto de case 100 máster nas tres universidades públicas galegas.
A nova edición das bolsas BEME, que se convoca en réxime de concorrencia competitiva, destínase a mozos galegos universitarios residentes fóra da comunidade desde hai máis de dous anos, a persoas que residisen en Galicia de forma continuada durante cinco anos –con nacionalidade española antes de emigrar– ou a descendentes de galegos con titulación superior que desexen realizar un máster nalgún dos sete campus públicos.
Os máis de 95 máster incluídos na convocatoria –pertencentes ás áreas de Arte e Humanidades, Ciencias, ciencias da saúde, ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñería e Arquitectura– “foron seleccionados pola súa maior capacidade de inserción no tecido produtivo galego, co foco posto en sectores estratéxicos”, explicou o Goberno galego a través dun comunicado.
As bolsas varían entre os 8.000 e os 12.500 euros en función da rexión de procedencia e do número de créditos a realizar. Cobren os gastos de matrícula, viaxe, aloxamento e manutención en Galicia.
Máis de 2.000 retornados
Integrada na Estratexia Galicia Retorna xunto a outros programas como o ‘Retorna Talento FP’, esta convocatoria das BEME dá continuidade a unha iniciativa que alcanzará a cifra de 2.000 mozos retornados a través dun investimento global de máis de 15 millóns de euros.
A idade media dos bolseiros retornados é de 29 anos, proceden de máis de 40 países –entre os que destacan Arxentina, Venezuela, Uruguai, Brasil e o Reino Unido–.
Ao redor dun 80% ten a vontade de quedar en Galicia tras finalizar os seus estudos de máster co obxectivo de incorporarse ao mercado laboral. A Xunta potenciará o próximo ano o asesoramento e a tutorización específicos ao amparo das bolsas concedidas.