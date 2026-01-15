Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

O Executivo autonómico convoca 250 bolsas para que mozos volten a Galicia para facer un máster no curso 2026-27

Os beneficiarios poderán optar a case 100 títulos de posgrao elixidos pola súa capacidade de inserción laboral

Ep
15/01/2026 21:52
O conselleiro de Emprego, José González, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras unha reunión do Consello
O conselleiro de Emprego, José González, e o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, tras unha reunión do Consello
Lavandeira Jr (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou este xoves a nova convocatoria da Xunta de Galicia das Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME) para o curso 2026-27 co fin de que 250 mozos retornados poidan cursar un máster na comunidade.

 Esta iniciativa está promovida pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración que lidera Jóse González, e conta cun orzamento de 2,55 millóns de euros.

 Os beneficiarios poderán cursar preto de case 100 máster nas tres universidades públicas galegas.

 A nova edición das bolsas BEME, que se convoca en réxime de concorrencia competitiva, destínase a mozos galegos universitarios residentes fóra da comunidade desde hai máis de dous anos, a persoas que residisen en Galicia de forma continuada durante cinco anos –con nacionalidade española antes de emigrar– ou a descendentes de galegos con titulación superior que desexen realizar un máster nalgún dos sete campus públicos.

 Os máis de 95 máster incluídos na convocatoria –pertencentes ás áreas de Arte e Humanidades, Ciencias, ciencias da saúde, ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñería e Arquitectura– “foron seleccionados pola súa maior capacidade de inserción no tecido produtivo galego, co foco posto en sectores estratéxicos”, explicou o Goberno galego a través dun comunicado. 

As bolsas varían entre os 8.000 e os 12.500 euros en función da rexión de procedencia e do número de créditos a realizar. Cobren os gastos de matrícula, viaxe, aloxamento e manutención en Galicia.

Máis de 2.000 retornados

Integrada na Estratexia Galicia Retorna xunto a outros programas como o ‘Retorna Talento FP’, esta convocatoria das BEME dá continuidade a unha iniciativa que alcanzará a cifra de 2.000 mozos retornados a través dun investimento global de máis de 15 millóns de euros.

 A idade media dos bolseiros retornados é de 29 anos, proceden de máis de 40 países –entre os que destacan Arxentina, Venezuela, Uruguai, Brasil e o Reino Unido–.

 Ao redor dun 80% ten a vontade de quedar en Galicia tras finalizar os seus estudos de máster co obxectivo de incorporarse ao mercado laboral. A Xunta potenciará o próximo ano o asesoramento e a tutorización específicos ao amparo das bolsas concedidas. 

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Dúas mozas consultan os seus teléfonos móbiles

A Xunta propoñerá ao alumnado o reto dun día sen redes nin dispositivos
EP
Efectivos de Emergencias atienden a un migrante en El Hierro

La migración irregular a Canarias bajó un 63% durante el pasado año, pero creció un 14% en el Estrecho de Gibraltar
EFE
Dos sanitarios preparan a un paciente en el quirófano para un trasplante

Galicia registra cifras “históricas” con 429 trasplantes y 143 donantes en 2025
EFE
La alcaldesa, a la izquierda, en el último pleno municipal

El gerente de Axiña: “Cambre me debe 95.000 euros, pero lo que me duelen son las formas”
Noelia Díaz