A Xunta propoñerá ao alumnado o reto dun día sen redes nin dispositivos
Traballará con empresas de tecnoloxía para blindar un “uso seguro” das ferramentas dixitais
A Xunta, a través do ‘Plan integral de benestar dixital’, propoñerá ao alumnado un reto de 24 horas sen usar internet e dispositivos electrónicos; actualizará os currículos educativos e traballará xunto a empresas tecnolóxicas para sensibilizar sobre o “uso seguro” das ferramentas dixitais no ámbito escolar.
Así o avanzaron este xoves no acto de presentación do plan, que tivo lugar na Cidade da Cultura de Santiago e que contou coa participación do conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; da directora xeral de Ordenación e Innnovación Educativa, Judith Fernández, e de representantes de centros escolares, universidade e da comunidade educativa en xeral.
O novo plan de benestar dixital pretende garantir un bo clima de convivencia e situación emocional
Pola súa banda, o director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús Álvarez, enxalzou este plan por ser “a folla de roteiro para impulsar o uso responsable da tecnoloxía e a convivencia saudable cos dispositivos dixitais”.
Todo iso co obxectivo de “garantir o benestar emocional na infancia e na adolescencia e o bo clima de convivencia”.
Cun orzamento de 7,4 millóns de euros, o plan abarca un paquete de medio centenar de medidas para desenvolver ao longo de cinco anos deseñadas coas achegas de expertos da docencia, da pedagoxía, da psicoloxía, da tecnoloxía e da medicina.
Esta folla de roteiro ata 2030 estrutúrase en cinco eixos de actuación e seis dimensións de impacto tecnolóxico, tal e como subliñou directora xeral de Ordenación e Innnovación Educativa, en concreto, as condutas de risco e ciberseguridade; os hábitos de vida saudables; a garantía dos dereitos e dos valores democráticos; a convivencia escolar e familiar, a aprendizaxe e desenvolvemento cognitivo e a socialización e o desenvolvemento persoal.
Principais medidas
Este planifica actuacións específicas dirixidas aos centros educativos, ao alumnado, ao profesorado e ás familias, por exemplo o ‘Contrato de vida dixital’, que busca fomentar a responsabilidade e o compromiso do alumnado cun documento de carácter voluntario que asinarán o centro e o estudante, dacordo coa familia, relativo ao uso de tecnoloxías fose do horario escolar.
Por outra banda, vinculado ao ‘Contrato de vida dixital’, desenvolverase o reto ‘Apagamento dixital’, a través do cal, o alumno participante comprométese a estar 24 horas sen usar internet e dispositivos electrónicos.
Así mesmo, incorporarase un sistema de autoavaliación para o alumnado, trátase do ‘Modo consciente-ON’, unha proposta a través da cal o estudante poderá identificar os compromisos cumpridos no marco do uso responsable da internet.
Neste contexto, o conselleiro referiuse a que “a complexidade do ecosistema dixital actual fai imprescindible unha acción coordinada entre todos os axentes que inflúen no benestar dixital da infancia e da adolescencia”.
Por iso, anunciou que o plan contempla acordos co sector tecnolóxico para mellorar a “seguridade, privacidade e transparencia” das ferramentas informáticas.
Código de boas prácticas
Unha das cuestións novas é a elaboración dun ‘Código galego de boas prácticas tecnodidácticas’, que se desenvolverá xunto á industria do sector, “ao que tamén se lle brindará a oportunidade de participar en proxectos de innovación aplicada ao benestar dixital, en colaboración coas universidades, centros de investigación e empresas TIC”.
Así as cousas, Rodríguez tamén anunciou que os currículos educativos van incorporar modificacións para asegurar o desenvolvemento de habilidades tecnolóxicas dos alumnos e fomentar un uso “consciente, responsable e saudable” das ferramentas dixitais.
Con todo, o conselleiro fixo fincapé en que non se trata dun plan “sinxelo”, pero asegurou que “vai ser tremendamente positivo para Galicia”.
“A tecnoloxía é unha porta aberta ao mundo, con posibilidades”, concluíu, á vez que apostou por “non quitar” aos mozos o coñecemento sobre estas, senón por ensinarlles a usalas “da mellor forma posible”.
Educación defende os “contratos” cos que fomentar a desconexión dos mozos: “Non é unha medida comunista”
Ademais, Rodríguez, defendeu que os “contratos voluntarios” entre centros educativos e alumnos para tratar de regular e promover o uso responsable de pantallas fóra de horario escolar. En concreto, insistiu en que “non se trata de fiscalizar” e que “non é unha medida comunista coa que meterse na vida das familias”.
A preguntas dos medios, o conselleiro debullou que o que se pretende é ter unha ferramenta voluntaria coa que “xerar un marco de concienciación, un marco de relación e un marco de sensibilización”.
Pero tamén axudar ás familias para implementar unha accións que vaian orientadas a restrinxir o “mal uso” dos dispositivos tecnolóxicos por parte das persoas mozas fose do horario escolar.
“É dar unha ferramenta para axudar e moitas familias non o pediron”, subliñou o conselleiro.