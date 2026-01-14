Prisión comunicada y sin fianza para cinco detenidos por un alijo en el puerto de Vigo

TSXG Archivo El Ideal Gallego

El magistrado del Juzgado de Instrucción 8 de Vigo ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de las cinco personas detenidas después de que la Policía Nacional interceptase un cargamento de 200 kilos de cocaína en el interior de un contenedor en el puerto de Vigo.

Los cinco detenidos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, han pasado en la mañana de este miércoles a disposición judicial y están investigados por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y por pertenencia a organización criminal.

Estas cinco personas tienen nacionalidad albanesa, mientras que el buque que transportaba la cocaína viajaba procedente de Sudamérica a través de la ruta de la fruta.