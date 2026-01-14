Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Piden que se le retire a Julio Iglesias el título de embajador del Xacobeo 93 de Galicia

Redacción
14/01/2026 15:00
Julio Iglesias
Julio Iglesias
EFE
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El colectivo de Víctimas del Franquismo de la comarca de A Coruña ha demandado que se retiren los honores al cantante Julio Iglesias, nombrado embajador del Xacobeo de 1993.

"Non queremos a Julio Iglesias de embaixador de Galiza e imos pedir á Xunta que retire esa distinción e que pida a Julio Iglesias que devolva os 300 milllóns de pesetas que cobrou da Xunta de Fraga", señalan en un comunicado en el que también solicitan que se retire el título de hijo adoptivo del Ayuntamiento de A Coruña a Manuel Fraga, aseguran.

Las mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por agresión sexual exigen justicia

Más información

La petición llega después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante por los hechos que recoge una investigación periodística hecha pública este martes sobre un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos exempleadas en República Dominicana y Bahamas.

Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

El cantante Julio Iglesias, durante una actuación en 2014

Investigan a Julio Iglesias tras una denuncia por acoso y agresión sexual

Más información

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, como “la casita del terror”, donde el artista (con 77 años cuando sucedieron los hechos) pasa parte del tiempo.

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.

 El artículo asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales. 

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Incendio en el barrio de Os Mallos

Arde un garaje comunitario en el barrio de Os Mallos
Abel Peña
Top Chef Dulces y famosos

Belén Esteban y otros 15 famosos competirán en TVE por ser el mejor pastelero
EFE
Imagen de archivo de una vivienda en Nuuk, la capital de Groenlandia

Dinamarca ha enviado un comando de avanzada a Groenlandia para reforzar la defensa
EFE
"Es una obra que hace barrio y ciudad", señala la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey

A Coruña abre el proceso de licitación de 21 puestos en los mercados de Monte Alto y San Agustín
Redacción