Piden que se le retire a Julio Iglesias el título de embajador del Xacobeo 93 de Galicia

El colectivo de Víctimas del Franquismo de la comarca de A Coruña ha demandado que se retiren los honores al cantante Julio Iglesias, nombrado embajador del Xacobeo de 1993.

"Non queremos a Julio Iglesias de embaixador de Galiza e imos pedir á Xunta que retire esa distinción e que pida a Julio Iglesias que devolva os 300 milllóns de pesetas que cobrou da Xunta de Fraga", señalan en un comunicado en el que también solicitan que se retire el título de hijo adoptivo del Ayuntamiento de A Coruña a Manuel Fraga, aseguran.

La petición llega después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto diligencias para analizar una denuncia presentada el 5 de enero contra el cantante por los hechos que recoge una investigación periodística hecha pública este martes sobre un presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos exempleadas en República Dominicana y Bahamas.

Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. Las extrabajadoras han aportado documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas y solicitudes de permisos migratorios de Julio Iglesias al Gobierno de España, de Bahamas y de República Dominicana.

El relato de ambas describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.

Una de las mujeres se refiere a la residencia del cantante en Punta Cana, en República Dominicana, como “la casita del terror”, donde el artista (con 77 años cuando sucedieron los hechos) pasa parte del tiempo.

Una de las empleadas asegura también que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.

El artículo asegura que el cantante no ha respondido a ninguno de los intentos por contactar con él o sus representantes legales.