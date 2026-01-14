Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

La reserva de los embalses gallegos se sitúa por encima del 60%

Ep
14/01/2026 17:37
Un embalse gallego
Agencias
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La reserva de los embalses gallegos se sitúa en el 62,8%, con un total de 2.335 hectómetros cúbicos, con un ligero descenso respecto a la semana pasada (eran 2.342).

Así figura en los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica este miércoles, en donde se observa que los embalses de Miño-Sil, los más caudalosos se encuentran con 1.858 hectómetros cúbicos, lo que se traduce en un descenso de siete hectómetros cúbicos respecto a hace una semana. Supone más que hace un año a estas alturas, pero menos que la media de la última década.

En lo tocante a Galicia Costa, los 477 hectómetros cúbicos con los que cuenta son idénticos a hace una semana. No obstante, son menos que en la segunda semana de enero de 2025 y que la media de los últimos diez años.

Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en San Sebastián, con 84,3 litros por metro cuadrado.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

El secretario de Presidencia avisó a Mazón a las 19.25 horas: "Va a haber un huevo de afectados"
EFE
El ideal gallego

Detenida al ser sorprendida en un control con cien gramos de hachís en el sujetador
EFE
El ideal gallego

La plataforma de billetes de Interrail avisa del robo de datos sensibles de sus clientes
EP