El veterinario Diego Conde Gómez, nuevo miembro de la Real Academia de Medicina de Galicia

Diego Conde Gómez Cedida

La Real Academia de Medicina de Galicia (RAMG) ha elegido al doctor en Veterinaria Diego Conde Gómez como nuevo Académico Correspondiente, en una decisión que reconoce su destacada trayectoria científica e investigadora. Este nombramiento refuerza, además, la apuesta de la institución por el enfoque One Health (Una Sola Salud), que integra la medicina veterinaria como pilar esencial de la salud global.

La elección ya ha sido formalizada y, en los próximos meses, tendrá lugar el acto solemne de toma de posesión, en el que el Dr. Conde pronunciará su preceptivo discurso de ingreso.

Nacido en Ourense en 1977, Diego Conde Gómez presenta un perfil que combina una sólida formación técnica con una marcada vocación humanista e investigadora. Es doctor en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude, y desarrolla su actividad profesional como Jefe de Grupo de Actuaciones y Proyectos en Tragsatec (Grupo Tragsa), donde gestiona desde hace más de dos décadas programas de sanidad animal y proyectos técnicos de ámbito público.

Su incorporación a la Real Academia de Medicina de Galicia se suma a una reconocida trayectoria académica. Desde 2018 es Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y, más recientemente, en 2025, fue elegido Académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia.

La labor investigadora de Diego Conde se ha centrado especialmente en la historia de la veterinaria y la mejora pecuaria, con una atención destacada a figuras clave de la ciencia gallega como Juan Rof Codina. Es autor de varios libros y de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, además de participar habitualmente en congresos nacionales e internacionales.

Entre los reconocimientos obtenidos figuran el XXXVIII Premio Nacional Cayetano López y López (2022), concedido por el Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos; el Premio Jesús García Calvo (2015), convocado por el Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) de la USC y la Fundación Feiraco; y el Premio de Ensayo Manuel Murguía (2013), otorgado por la Diputación de A Coruña. Asimismo, fue finalista de los Premios da Crítica de Galicia en la categoría de investigación.

Con este nuevo nombramiento, la Real Academia de Medicina de Galicia consolida la figura de Diego Conde Gómez como referente en la divulgación científica y en la historia de la sanidad, reforzando los vínculos interdisciplinares entre la medicina humana y la veterinaria en la comunidad autónoma.