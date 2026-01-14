Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El veterinario Diego Conde Gómez, nuevo miembro de la Real Academia de Medicina de Galicia

El investigador gallego suma este reconocimiento a su pertenencia a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y a la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia

Redacción
14/01/2026 08:12
Diego Conde Gómez
Diego Conde Gómez
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

La Real Academia de Medicina de Galicia (RAMG) ha elegido al doctor en Veterinaria Diego Conde Gómez como nuevo Académico Correspondiente, en una decisión que reconoce su destacada trayectoria científica e investigadora. Este nombramiento refuerza, además, la apuesta de la institución por el enfoque One Health (Una Sola Salud), que integra la medicina veterinaria como pilar esencial de la salud global.

La elección ya ha sido formalizada y, en los próximos meses, tendrá lugar el acto solemne de toma de posesión, en el que el Dr. Conde pronunciará su preceptivo discurso de ingreso.

Nacido en Ourense en 1977, Diego Conde Gómez presenta un perfil que combina una sólida formación técnica con una marcada vocación humanista e investigadora. Es doctor en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude, y desarrolla su actividad profesional como Jefe de Grupo de Actuaciones y Proyectos en Tragsatec (Grupo Tragsa), donde gestiona desde hace más de dos décadas programas de sanidad animal y proyectos técnicos de ámbito público.

Su incorporación a la Real Academia de Medicina de Galicia se suma a una reconocida trayectoria académica. Desde 2018 es Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y, más recientemente, en 2025, fue elegido Académico de la Academia de Ciencias Veterinarias de Galicia.

La labor investigadora de Diego Conde se ha centrado especialmente en la historia de la veterinaria y la mejora pecuaria, con una atención destacada a figuras clave de la ciencia gallega como Juan Rof Codina. Es autor de varios libros y de numerosos artículos publicados en revistas especializadas, además de participar habitualmente en congresos nacionales e internacionales.

Entre los reconocimientos obtenidos figuran el XXXVIII Premio Nacional Cayetano López y López (2022), concedido por el Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos; el Premio Jesús García Calvo (2015), convocado por el Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) de la USC y la Fundación Feiraco; y el Premio de Ensayo Manuel Murguía (2013), otorgado por la Diputación de A Coruña. Asimismo, fue finalista de los Premios da Crítica de Galicia en la categoría de investigación.

Con este nuevo nombramiento, la Real Academia de Medicina de Galicia consolida la figura de Diego Conde Gómez como referente en la divulgación científica y en la historia de la sanidad, reforzando los vínculos interdisciplinares entre la medicina humana y la veterinaria en la comunidad autónoma.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Patricia Rodríguez, en la sede de Acem,Roberto De la Noval, en el Barrio de las Flores, Ana María Rodríguez,en el parque de Eirís.jpg

Cuando una enfermedad crónica es sinónimo de depresión: "Se te acaban los sueños"
Lucía Crujeiras
Varios pasajeros del AVE de Madrid llegan a la estación de A Coruña

El tren de Madrid
Luís Pousa
Recreación del área infantil y de ocio del Porto de Sada

Sada contrata las obras del área de ocio de Fontán, el espacio que une los muelles y el antiguo núcleo marinero
Lucía Tenreiro
Cierre del desvío a Alfonso Molina en dirección salida desde San Cristóbal

Atasco general en los proyectos de conexiones viarias de A Coruña
Abel Peña