Detenido en Pontevedra por grabar a mujeres con un móvil por debajo de la falda

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un hombre que, con un artilugio casero compuesto por una bolsa y un teléfono móvil, grababa imágenes de partes íntimas de mujeres por debajo de sus faldas.

Las grabaciones, que se obtenían sin el consentimiento de las víctimas, se grababan en plena vía pública en la zona más comercial de la ciudad.

Al detenido se le investiga por un delito contra la intimidad, señala este miércoles en un comunicado.

Su comportamiento, explica la nota, fue advertido por agentes que patrullaban las calles en tareas de seguridad ciudadana durante el periodo de rebajas.

El hombre, según relata la comisaría provincial, estaba siempre en actitud vigilante y, cada vez que pasaba por su lado una mujer con falda corta, se colocaba tras ella.

La seguía durante unos metros, muy pegado y acercando la bolsa a la altura de sus nalgas.

Tras observar que esta conducta se repetía constantemente, la Policía Nacional estableció un operativo discreto de vigilancia sobre esta persona.

Comprobaron que entraba y salía de las tiendas utilizando el mismo procedimiento e incluso detectaron cómo se dirigía a un vehículo aparcado en la zona y se ponía alguna prenda diferente para tratar de pasar desapercibido.

Al verle salir de una de las tiendas tras una mujer, los agentes observaron cómo manipulaba su teléfono móvil y lo colocaba en la bolsa que había preparado para poder grabar a la mujer por debajo de la falda.

Cuando fue interceptado por los policías, el teléfono móvil seguía grabando.