Galicia

Detenida al ser sorprendida en un control con cien gramos de hachís en el sujetador

Efe
14/01/2026 17:47
Policía Nacional
Archivo El Ideal Gallego
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a una mujer que llevaba escondidos cien gramos de hachís en el sujetador.

Los hechos, según ha informado este miércoles la Policía, tuvieron lugar el pasado día 2 durante el despliegue de un operativo para la prevención de la comisión de hechos delictivos en la carretera viguesa de Camposancos.

Durante el operativo, los agentes vieron que un vehículo, al observar el control, desaceleró e inició una maniobra para tratar de evadir el control policial.

Los agentes optaron por pedir al conductor del vehículo que estacionara en la zona de registro y control donde se identificaron a las dos personas que ocupaban el coche.

Tras observar como la acompañante se comportaba de forma nerviosa y se tocaba la zona del pecho, se procedió a un registro de seguridad donde se le localizó en el sostén un envoltorio de plástico transparente que contenía en su interior el hachís.

Posteriormente, y ya en la comisaría, se localizó en el interior del bolso que llevaba 550 euros en billetes.

