El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Carmela López, elixida presidenta da Deputación de Lugo cos votos de PSOE, BNG e Tomé

Ep
14/01/2026 13:07
Carmela López, na reunión do comité provincial de Lugo
Carmela López, na reunión do comité provincial de Lugo
PSdeG (Ep)
A alcaldesa de Burela, a socialista Carmela López, foi elixida este mércores como nova presidenta da Deputación de Lugo cos votos do PSOE, do BNG e do integrante do grupo mixto, o expresidente da institución José Tomé.

A rexedora contou co apoio de todos os deputados socialistas e do Bloque Nacionalista Galego, así como do propio José Tomé, que avanzou ao comezo do pleno que se sumaba á proposta do Grupo Socialista.

Na sesión os populares apoiaron ao seu propio candidato, o portavoz do PP na institución provincial, Antonio Ameijide.

Deste xeito, socialistas e nacionalistas dan continuidade ao acordo de goberno que mantiñan na institución provincial ata que a principios do pasado mes de decembro o que era presidente, o aínda alcalde de Monforte José Tomé, renunciou á Presidencia e saíu das filas socialistas tras ser denunciado por suposto acoso sexual a través da canle interna que para iso habilitou o Partido Socialista.

Carmela López logrou manter a unidade no Grupo Provincial Socialista e lograr o respaldo do tres deputados provinciais que encabezaron unha candidatura alternativa a Tomé nas primarias que o PSOE de Lugo celebrou á Secretaría Xeral.

A alcaldesa de Burela prometeu "pola súa conciencia e honra cumprir fielmente" as obrigacións da Presidencia da Deputación de Lugo, con "lealdade" ao Rei, á Constitución e ao Estatuto de Autonomía de Galicia.

Tras tomar posesión do cargo, no seu primeiro discurso, Carmela López asegurou asumir Presidencia desde a igualdade e manifestou que chega ao cargo grazas ao camiño feito por moitas mulleres e homes para que "cada vez haxa máis mulleres na política".

"A miña experiencia como alcaldesa, o cargo máis fermoso que se pode alcanzar en política, ensinoume a gobernar con capacidade de diálogo, accesibilidade e empatía, pero tamén con firmeza e criterio propio", destacou.

Todo iso nunha intervención na que puxo en valor o traballo do goberno bipartito na institución e subliñou tamén a súa "estabilidade".

Ademais, agradeceu a confianza mostrada nela polo PSOE, á que asegurou que responderá con "compromiso e servizo público".

Ao pleno asistiu tanto o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como a presidenta dos populares de Lugo, Elena Candia.

Antes de arrincar o pleno, PSOE e BNG avanzaban a súa intención de apoiar a candidatura que encabeza a alcaldesa de Burela, mentres que o portavoz do PP, Antonio Ameijide, volveu cualificar de "pacto da vergoña" o acordo.

