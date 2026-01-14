Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

As familias galegas terán que pedir a praza nas escolas entre o 1 e o 20 de marzo


Redacción
14/01/2026 11:54
Dos niños hacen manualidades en el colegio en el colegio
El Ideal Gallego
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

As familias galegas disporán de prazo do 1 ao 20 de marzo para solicitar praza escolar para os seus fillos, ben porque entran por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil) ou ben para aqueles alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar sempre que haxa prazas dispoñibles, tal e como fixa a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

Previamente, do 15 de xaneiro ao 4 de febreiro, estará aberto o período de reserva de praza para o caso dos alumnos que rematan etapa no seu centro actual e pasan ao centro adscrito que lles corresponde. Isto é, por exemplo, para aqueles estudantes que rematan Primaria nun colexio e pasan a Secundaria nun instituto, ou que rematan Infantil nunha escola de Educación Infantil (EEI) e pasan a un colexio de Primaria.

Listaxes provisionais e definitivos

Unha vez pechado o prazo de solicitudes, as listaxes provisionais de admitidos e excluídos publicaranse o día 24 de abril, as definitivas o 15 de maio e os prazos de formalización de matrícula serán do 20 ao 30 de xuño para os alumnos de Infantil e Primaria e do 23 de xuño ao 7 de xullo para os de ESO e Bacharelato.

Ademais dos procedementos e dos prazos sinalados, a organización do vindeiro curso incorpora tamén as medidas do acordo de mellora do ensino blindadas a través da Lei de medidas fiscais e administrativas da Xunta de Galicia de 2025, entre as que se inclúe a redución progresiva da rateo máxima de 20 alumnos por aula que comezou a aplicarse no curso 2024/25 e opera xa para 4º e 5º de Educación Infantil, e o vindeiro curso 2026/27 estenderase a 6º de Infantil, completando así a redución en toda a etapa.

Tramitación en liña

Cómpre lembrar que a Consellería de Educación pon á disposición das familias unha ferramenta informática, a aplicación admisionalumnado, que posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e

poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación. Deste xeito, garántese o dereito da cidadanía ao acceso electrónico aos servizos públicos, mantendo tamén a posibilidade de presentar esta solicitude de forma presencial.

Ademais, as familias poderán consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao gravar a solicitude, xunto co DNI do proxenitor ou proxenitora asinante.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Apertura de Claudio en la Sagrada Familia

La Sagrada Familia gana otro supermercado: abre el primer Claudio del año
Redacción
Autobús averiado en Juan Flórez

A Coruña se abona a los atascos
Noela Rey Méndez
InvenArte en Arteixo

Arteixo presenta su “InvernArte 2026”, una apuesta por la reflexión, la memoria y la creatividad
Redacción
Instituto de Elviña

Recomiendan reposo absoluto hasta la próxima semana a los menores afectados por un virus en A Coruña
Guillermo Parga