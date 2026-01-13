'Sirat', del gallego Óliver Laxe, segunda película más nominada a los Goya, con 11 candidaturas

El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo f. Villar (Efe)

Este martes 13, a pesar de no ser un día asociado a la buena suerte, Óliver Laxe ha recibido una auténtica lluvia en forma de nominaciones. Los actores Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de anunciar los nominados a la edición de 2026 de los Goya, en un año en el que la cinematografía española no ha dejado de crecer, especialmente la gallega.

'Sirat', del director gallego, ha obtenido un total de 11 nominaciones, solo dos menos que 'Los domingos', que lidera una de las listas más reñidas. Entre las candidaturas logradas por Laxe destacan las de mejor dirección y mejor guion original.

Los premios Goya 2026 se celebrarán el próximo 28 de febrero en el Fòrum de Barcelona, donde varios artistas gallegos optarán por una estatuilla, como Mario Casas o Tamar Novas, también nominados en esta edición.

Categorías en las que está nominada 'Sirat':

Mejores efectos especiales.

Mejor dirección de arte.

Mejor maquillaje y peluquería.

Mejor música original.

Mejor sonido.

Mejor montaje.

Mejor dirección de producción.

Mejor dirección de fotografía.

Mejor guion original.

Mejor dirección.

Mejor película.

Otra película gallega con un gran número de nominaciones es 'Romería', con 6 categorías. La directora Carla Simón y su equipo optan a: mejor dirección, mejor diseño de vestuario, mejor guion adaptado, mejor actor revelación (Mitch), mejor actriz revelación (Llúcia Garcia) y mejor actriz de reparto (Miryam Gallego).

'Rondallas' es el tercer filme rodado en Galicia que opta por un Goya. En este caso podría ser para Tamar Novas por mejor actor de reparto.