Galicia

El colapso de Urgencias en varios hospitales gallegos obliga a reubicar pacientes y reprogramar operaciones

Gómez Caamaño asegura que la situación está controlada, aunque sin perder de vista el impacto de la huelga

Ep
13/01/2026 22:24
El conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño,durante una rueda de pr4ensa
El conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño,durante una rueda de pr4ensa
Archivo El Ideal Gallego
El colapso de los servicios de Urgencias en varios hospitales gallegos por el impacto de los virus respiratorios en la población gallega ha obligado a reubicar pacientes y reprogramar operaciones no urgentes.

Estas medidas ya se llevaron a cabo la semana pasada, cuando se registró un notable incremento en las visitas a urgencias y las hospitalizaciones por infecciones respiratorias.

 Con todo, en declaraciones a los medios en O Barco de Valdeorras, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió que la presión registrada en estos últimos días está disminuyendo y aseguró que la situación está “controlada”, con los planes de contingencia “funcionando”.

 Entre las medidas excepcionales está la reubicación de pacientes para utilizar áreas de asistencia específica para atender a aquellos que llegan a Urgencias. 

Entre ellas, la Comisión de Centro del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) lamentó el cierre de la unidad de trauma para el ingreso de pacientes de Urgencias.

 Desde el centro hospitalario coruñés denuncian la situación de colapso “grave y sostenido”, “una realidad que ya afecta a todo el complejo y que pone de manifiesto la incapacidad de la gerencia y del Sergas para dar respuesta a la demanda asistencial existente”.

Diagnóstico compartido

Comparten el diagnóstico de los coordinadores de los Servizos de Urxencias Hospitalarias de Galicia –que emitieron un comunicado el pasado domingo– sobre una situación “que no es un hecho aislado ni puntual, sino la consecuencia directa de una falta estructural de medios y de planificación en el conjunto del sistema, especialmente en Atención Primaria”. 

En el Chuac, indicaron, esta sobrecarga se traduce en la ausencia de camas disponibles, en el colapso “permanente” de Urgencias y en la adopción de medidas excepcionales –como la mencionada de la planta de trauma– “totalmente insuficientes”.

El conselleiro de Sanidade destaca que el número de emergencias es “muy similar” al del año pasado

El conselleiro también se refirió a la situación para asegurar que la presión de los últimos días está disminuyendo y que el número de urgencias es “muy similar” al del año pasado.

 Aunque se mostró optimista e insistió en que la situación ha mejorado, expresó su recelo ante los próximos días, con la huelga de médicos convocada a nivel estatal por un Estatuto Marco propio.

 Augura que esto dificulte la ordenación de altas en los hospitales. “Los planes de contingencia en diferentes áreas sanitarias están funcionando, habilitándose más camas en los casos necesarios”, reivindicó. 

