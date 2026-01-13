A Xunta rexeitará no CPFF de este martes a proposta de financiamento do Goberno central
O conselleiro de Facenda considera a proposición do Executivo de Sánchez “raquítica” e “inxusta”
O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, adiantou este martes que rexeitará no Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) que se celebrará este mércores a proposta de reforma de financiamento autonómico anunciada polo Goberno central, xa que a considera “raquítica” e “inxusta” para Galicia.
Nunha rolda de prensa, Corgos resumiu que a proposta do Executivo central non ten suficientemente en conta “o envellecemento e a dispersión poboacional”, que son dous factores de gasto “importantes” e “os que máis encarecen a prestación dos servizos públicos”.
“Defenderemos a posición de país e os intereses dos galegos e as galegas, debido a que en Galicia existe o consenso de que a revisión do modelo de financiamiento debería realizarse en base ás necesidades de gasto, para atender as necesidades dos cidadáns”, explicou.
Neste sentido, o responsable autonómico de Facenda sinalou que deberían “ponderar mellor” a dispersión e o envellecemento da poboación; á vez que criticou unha proposta bilateral “pactada entre o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, e o líder de ERC, Oriol Junqueras que fai precisamente todo o contrario”.
Corgos asegurou que “todos os grupos políticos” en Galicia entenden que “non é un bo sistema para Galicia”, xa que o BNG tamén o rexeita e mesmo o propio PSdeG, “aínda que coa boca pequena, admite que é mellorable e que se poden solicitar máis recursos”.
“Nin máis recursos nin xusta”
Segundo explicou o conselleiro, a proposta de reforma do réxime de financiamento autonómico “nin trae máis recursos nin é xusta”, posto que os 587 millóns de euros que Galicia obtería supoñen un 2,8% dos recursos adicionais que se van a asignar a todas as comunidades e non se corresponden cos relativos á poboación axustada de Galicia, que se sitúa no 6%.
“Están a asignarnos menos da metade dos recursos adicionais”, asegurou Corgos. Ademais, o titular de Facenda explicou que unha parte deses recursos “recollen impostos que xa están agora mesmo nos orzamentos da comunidade autónoma”, polo que realmente o incremento dos recursos que se está asignando é de 405 millóns de euros.
Con todo, o conselleiro afirmou que, analizando a evolución do financiamiento por habitante axustado, “Galicia pasaría de estar nunha posición un pouco por encima da media para ser a comunidade que menos financiamento por habitante axustado de todas”; sen contar con Canarias, que ten “un réxime especial” e non o fai comparable.
“O que nos preocupa é o raquitismo dos recursos que se engaden; porque agora estamos nun bo momento recadatorio, pero cando veñan as vacas fracas e baixe a recadación polo efecto do ciclo, estes recursos raquíticos serán negativos, algo que non podemos apoiar de ningunha maneira”, resolveu o conselleiro.
Ademais de criticar a proposta do Goberno, deostou tamén a fórmula do BNG, que “máis que entrar nos números”, aposta por “un cambio de paradigma, cun modelo de cotas que segundo os expertos implicaría aínda menos recursos que a proposta raquítica do PSOE”, dixo.
“Buscar consensos”
Corgos asegurou que desde a Xunta “tentan buscar consensos” e que acudirá ao CPFF a “escoitar” á ministra de Facenda, María Jesús Montero, para que explique en detalle o modelo e a razón pola cal “non tivo en conta as modificacións expostas por Galicia”.
“Cando protestamos xa hai uns meses sobre a mal chamada quita da débeda, que en resumo propón que Galicia asuma os 600 millóns de euros das comunidades máis endebedadas, indicabamos que primeiro había que arranxar o financiamento autonómico e logo xa se verían outros elementos”, declarou.
Así mesmo, denunciou un modelo no que unhas comunidades ven prexudicadas e outras beneficiadas, porque “non se busca realmente mellorar os servizos públicos que presta a comunidade, senón que o único que pretende son os intereses particulares dun Goberno que tenta apurar como sexa os seus días na Moncloa”.
“Debe apostarse por un financiamiento homoxéneo ao redor da media, como naquela proposta concreta que xa fixo Galicia nos grupos de traballo sobre os sistemas de financiamiento”, afirmou, á vez que lembrou os consensos que se realizaron con ata outras oito comunidades para acordar un modelo común.
“Mañá (por hoxe) trasladaremos á ministra de Facenda que esta proposta é inaceptable para Galicia porque compromete e prexudica o financiamiento da nosa sanidade e educación, así como das nosas políticas sociais; e pediremos que se presente un modelo no que todas as comunidades autónomas teñamos un financiamento equitativo e suficiente”, expresou Miguel Corgos.
Ademais, preguntado por se haberá unha fronte común na reunión de mañá, o conselleiro de Facenda asegurou que “a política financeira non se pode despachar nunha rolda de prensa” e que irán escoitar” xa que ata o de agora non recibiron “un documento técnico completo”, senón que só teñen “un documento de catro folios sen ningún número”.
“O que esperamos é que se explique con máis detalle de onde saen os números e por que non se atendeu ningunha das propostas de Galicia”, expresou o conselleiro, que agarda que o Goberno central “recapacite” e que haxa unha segunda fase “máis propositiva” xa que considera que o actual sistema “está aínda moi verde”.
O Foro Económico cre que a reforma deixa “mal” á comunidade
Foro Económico advertiu de que a proposta de reforma do sistema de financiamento autonómico deixa “mal, tirando a moi mal” á comunidade, e eleva a 1.000 millóns o que, segundo as súas estimacións, deberían incrementar os recursos para Galicia.
Así se pronunciou o director de Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, a preguntas dos medios de comunicación nunha rolda de prensa.
No seu día, a Xunta designou a Lago como o seu representante na comisión de expertos para elaborar un documento sobre a reforma do sistema de financiamento autonómico.
Sen dispoñer de todos os datos, e falando de números “grosos”, o economista cifrou onte en 900 ou 1.000 millóns de euros máis os que, ao seu xuízo, deberían chegar á comunidade galega coa reforma proposta polo Goberno central, e non 587 millóns.