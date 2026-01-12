Mueren dos personas en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en Lugo

Emergencias 112

Dos personas han fallecido este lunes en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en Lugo.

Según ha informado el 112, tuvieron constancia del suceso alrededor de las 7.00 horas a través de la llamada del conductor del camión implicado.

Indicaba que se había producido una colisión frontal entre su vehículo y un turismo en la carretera LU-530, a la altura del kilómetro 4, a su paso por la parroquia de Carballido. Advertía además que era posible que hubiese personas atrapadas en el interior del otro vehículo debido al fuerte impacto.

Así las cosas, el servicio dio aviso al 061, a los bomberos de Lugo, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil. También fue informado de lo ocurrido el Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

A consecuencia de lo ocurrido, fallecieron los dos ocupantes del turismo. Por su parte, el conductor del camión no presentó heridas de consideración.