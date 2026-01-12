Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Mueren dos personas en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en Lugo

Ep
12/01/2026 09:43
Emergencias 112
Emergencias 112
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Dos personas han fallecido este lunes en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en Lugo.

Según ha informado el 112, tuvieron constancia del suceso alrededor de las 7.00 horas a través de la llamada del conductor del camión implicado.

Indicaba que se había producido una colisión frontal entre su vehículo y un turismo en la carretera LU-530, a la altura del kilómetro 4, a su paso por la parroquia de Carballido. Advertía además que era posible que hubiese personas atrapadas en el interior del otro vehículo debido al fuerte impacto.

Así las cosas, el servicio dio aviso al 061, a los bomberos de Lugo, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil. También fue informado de lo ocurrido el Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE), del Colegio Oficial de Psicología de Galicia.

A consecuencia de lo ocurrido, fallecieron los dos ocupantes del turismo. Por su parte, el conductor del camión no presentó heridas de consideración.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fotograma de la película Sirat

'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Globos de Oro 2026
EP
El ideal gallego

Herido un hombre tras ser atropellado por un tren en Monforte
EP
Arde un coche en Alfonso Molina

Arden en una hora dos coches mientras circulaban por A Coruña
Noela Rey Méndez
Un vecino transita por uno de los márgenes de la AC-211

La Xunta atiende la petición de Oleiros de reducir la velocidad en el tramo de A Veiga a O Vilar
Fran Moar