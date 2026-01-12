Herido un hombre tras ser atropellado por un tren en Monforte

Ambulancia del 061 EC

Un hombre ha resultado herido este domingo tras ser atropellado por un tren en el municipio lucense de Monforte. El suceso tuvo lugar en un paso a nivel situado a la altura de la calle Eduardo Pondal y el hombre tuvo que ser evacuado al Hospital de Monforte.

Según ha informado el 112, eran las 22.45 horas cuando un particular alertó al servicio de que un hombre acababa de ser alcanzado por un tren y necesitaba asistencia sanitaria urgente.

Se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los bomberos y a la Policía Local de Monforte, además de a la Policía Nacional y al personal de emergencias de ADIF.

La circulación ferroviaria permaneció cortada durante el operativo.