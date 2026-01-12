Besteiro afirma que o Comité do PSdeG sinala sobre os casos de acoso a correcta actuación da dirección
O líder dos socialistas galegos asegura que as investigacións internas despois das denuncias “continúan”
O secretario xeral do Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG), José Ramón Gómez Besteiro, asegurou que “a conclusión” do Comité Nacional que a súa formación celebrou este pasado sábado após a crise aberta polas denuncias por acoso contra varios cargos socialistas “é clara”: “A dirección actuou correctamente”, dixo.
O dirixente socialista sostivo que esa é a conclusión que se desprende tendo en conta que, segundo argumentou, neste foro, o máximo órgano de decisión do PSdeG entre congresos, ninguén expuxo outra forma diferente de actuar ante os feitos que foron denunciados.
Preguntado respecto diso, Besteiro fixo balanceeste luns da celebración deste órgano, que a súa executiva convocou para acougar o ruído interno xurdido após as denuncias por suposto acoso sexual contra o xa expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, –suspendido de militancia–.
A ela sumouse a denuncia dunha edil por acoso laboral contra o alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, como represalia por denunciar acoso sexual por parte doutro concelleiro; así como outra denuncia presentada por dúas exediles do PSOE da Coruña contra a alcaldesa da cidade, Inés Rey, e o seu número dous, José Manuel Lage, por acoso laboral, un feito que a propia rexedora cualificou de “axuste de contas” das exconcejalas por non repetir nas listas.
Unha vez celebrado o órgano, especialmente centrado en feminismo e no que máis de 40 socialistas tomaron a palabra para abordar estes e outros asuntos, Gómez Besteiro afirmou que á pregunta de que debería facer a dirección sobre estes casos e despois de que el mesmo debullase os pasos dados “ninguén contestou”.
“Por tanto, a conclusión é clara, a dirección actuou correctamente porque alí ninguén expuxo outra forma diferente de actuar”, incidiu o líder do PSdeG.
“Sen acceso”
Na rolda de prensa, Besteiro explicou que as investigacións internas iniciadas por mor das denuncias “continúan”, pero asegurou que o PSdeG “non ten acceso a elas” polo que non pode entrar a valoralas.
Ademais, o xefe de filas dos socialistas galegos puxo en valor a celebración do Comité Nacional como órgano de diálogo e debate no que todo o mundo podía expresar as súas opinións e rexeitou que a formulación deste evento pasase por buscar o “reforzo persoal” do secretario xeral.
“Non foi o que se buscou, senón que houbese un foro de debate, de discusión, onde realmente se puxese branco sobre negro estas cuestións que todo o mundo tivese a oportunidade de falar”, sostivo.