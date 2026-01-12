Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Alfonso Rueda ratifica que Galicia estará en el CPFF de financiación

Recalca que no aceptará la cifra anunciada para la comunidad y vuelve a cargar contra el pacto con ERC

Ep
12/01/2026 23:12
El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, en rueda de prensa tras la reunión del Consello da Xunta
El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, en rueda de prensa tras la reunión del Consello da Xunta
Lavandeira Jr (Efe)
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificó este lunes que su Gobierno estará representado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó para el miércoles 14 de enero sobre financiación autonómica, al tiempo que anticipó que “no” cree en “negociaciones bilaterales”.

 Lo manifestó tras ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta sobre la postura que adoptará el Ejecutivo autonómico si es convocado por el estatal a una reunión bilateral sobre la reforma del modelo de financiación, en la línea de lo avanzado por Montero –aunque el presidente gallego precisó que no es consciente de que por ahora se haya recibido ninguna convocatoria–.

 Tras remarcar que la Xunta no está dispuesta a asumir una cifra que ve “absolutamente inaceptable” y criticar el acuerdo con ERC que se hizo público la semana pasada, Rueda se mostró escéptico en relación a las posibilidades que pueda tener que ahora se busque “arreglar” la situación generada a través de “reuniones bilaterales”, como se planteó en la condonación de la deuda de a comunidad.

 “Yo no creo en negociaciones bilaterales. Las negociaciones bilaterales hacen imposible que se mantenga un sistema igualitario, de solidaridad y de equilibrio en todo el territorio nacional que a Galicia le conviene especialmente”, ha argumentado.

 A renglón seguido, se mostró convencido de que los encuentros de carácter bilateral se dirigen a “romper” estos principios y resulta “imposible” con ese sistema “beneficiar a todo el mundo”.

 Además, añadió que “no vale decir que todo el mundo aumenta”, sino que hay que “compararse” con lo que se incrementan “otros” y con el objetivo que debería haber de alza conjunta. Y ahí, subrayó el presidente, “Galicia sale muy perjudicada”. 

