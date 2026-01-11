Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Los tractoristas mantienen el corte en la A-52, pasadas más de 24 horas, en protesta por el acuerdo de Mercosur

Ep
11/01/2026 12:44
Corte de los tractoristas
Corte de los tractoristas
DGT
Agricultores y ganaderos, junto a sus tractores, se mantienen este domingo en el punto de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia (Ourense) en el que lograron interrumpir el tráfico en protesta por el acuerdo entre la UE y Mercosur. El corte, que arrancó a las 06.15 horas del día anterior, sobrepasa las 24 horas y no hay previsión de cuándo se levantará.

Fuentes de la Guardia Civil informan de que desconocen cuándo se reanudará el tránsito por la carretera, que quedó cortada en ambos sentido a la altura del punto kilométrico 188. Desde entonces, patrullas de tráfico desvían la circulación por la salida 188 --salida de Ababides para el sentido Porriño--.

Corte de tractoristas

Tractoristas cortan la A-52 a su paso por Xinzo de Limia en protesta por el acuerdo de Mercosur

Más información

Por su parte, uno de los participantes de la protesta, el ganadero Miguel Gómez, ha asegurado este domingo de que no tienen intención de abandonar el punto "hasta que cargue la Policía". Él fue uno de los que trasnocharon en la carretera ourensana: "Frío hizo mucho, pero tenemos fuego".

Este testigo presencial relata que ni durante la noche cesó el goteo de gente, que "iba y venía". En estas más de 24 horas, apunta que el "mínimo" de personas que allí debió de haber fue de alrededor de 50 personas; en el mediodía de este domingo, calcula que permanecen allí unas 200.

En declaraciones del sábado, otro de los portavoces, Óscar Joga, calificó el acuerdo de "auténtica ruina para el agro español" y reclamó: "Necesitamos que eliminen parte de la burocracia y que se nos atiendan las peticiones cuando las remitimos".

Este agricultor ya demandó que "se les escuche" desde las administraciones. Gómez ha asegurado ahora que todavía no han recibido ninguna comunicación de ninguna de ellas --ni de la autonómica ni la estatal--.

