El Ideal Gallego Fundado en 1917

Galicia

Galicia supera las 877.00 personas vacunadas frente a la gripe

Ep
11/01/2026 12:01
Un niño recibe una vacuna contra la gripe en La Rioja
Un niño recibe una vacuna contra la gripe
Archivo El Ideal Gallego
La Xunta ha indicado que Galicia sigue superando los datos de personas vacunadas frente a la gripe de la campaña del año pasado y ha cerrado la semana con 877.213.

Tal y como ha subrayado el Gobierno gallego en una nota de prensa, es "especialmente destacable" el incremento de la cobertura frente a la gripe del personal sanitario, con más del 66%, lo que representa 12 puntos más con respecto a 2024.

Así, en el colectivo de embarazadas la cobertura aumentó casi ocho puntos porcentuales, superando el 48% actualmente, en comparación con el 40,52% de la pasada campaña.

En cuanto a los mayores de 65 años, con un 73,19% de vacunados, representa dos puntos más que el año anterior. Con respecto a los mayores de 70 años, llegan al 76,6% de cobertura y solo los mayores de 80 alcanzan el 82,5%.

En la población infantil, se mantiene la tasa de vacunación en niños de seis a 59 meses en algo más del 65%. Además, esta campaña por primera vez se ha extendido a la población diana hasta los 11 años y, en este grupo, la cobertura antigripal llega al 56,22%.

Con todo, aquellas personas que deseen vacunarse, aunque la campaña oficial ya remató, pueden hacerlo mientras se dispongan de existencias, solicitando cita con la enfermería de su centro de salud.

