Galicia supera las 877.00 personas vacunadas frente a la gripe

Un niño recibe una vacuna contra la gripe Archivo El Ideal Gallego

La Xunta ha indicado que Galicia sigue superando los datos de personas vacunadas frente a la gripe de la campaña del año pasado y ha cerrado la semana con 877.213.

Tal y como ha subrayado el Gobierno gallego en una nota de prensa, es "especialmente destacable" el incremento de la cobertura frente a la gripe del personal sanitario, con más del 66%, lo que representa 12 puntos más con respecto a 2024.

Así, en el colectivo de embarazadas la cobertura aumentó casi ocho puntos porcentuales, superando el 48% actualmente, en comparación con el 40,52% de la pasada campaña.

En cuanto a los mayores de 65 años, con un 73,19% de vacunados, representa dos puntos más que el año anterior. Con respecto a los mayores de 70 años, llegan al 76,6% de cobertura y solo los mayores de 80 alcanzan el 82,5%.

En la población infantil, se mantiene la tasa de vacunación en niños de seis a 59 meses en algo más del 65%. Además, esta campaña por primera vez se ha extendido a la población diana hasta los 11 años y, en este grupo, la cobertura antigripal llega al 56,22%.

Con todo, aquellas personas que deseen vacunarse, aunque la campaña oficial ya remató, pueden hacerlo mientras se dispongan de existencias, solicitando cita con la enfermería de su centro de salud.