Galicia, protagonista en la temporada de premios de cine y televisión que está a punto de arrancar

El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo EFE

Galicia se prepara para la temporada de premios del audiovisual, que arranca este mismo mes de enero y en el que interpretará un papel protagonista.

La primera cita serán los Premios Feroz, el sábado 24 de febrero en Pontevedra, donde se celebran por segundo año consecutivo. La gala de los galardones organizados por la la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) será conducida por el actor gallego Antonio Durán Morris, Samantha Hudson, Petra Martínez y Elisabeth Casanovas.

Además, las nominaciones desprenden un fuerte acento gallego con 'Sirat', de Oliver Laxe, como una de las cintas con más papeletas a llevarse los grandes premios de la noche: mejor película dramática y mejor director. En la misma categoría compite 'Romería', de la catalana Carla Simón, ambientada y rodada en Vigo y alrededores.

La cinta de Laxe es la segunda con más nominaciones, siete -- empatada con 'Maspalomas' y por detrás de 'Los Domingos', con nueve --. Además de mejor película y mejor director, Sergi López opta a mejor actor protagonista, Laxe y Santiago Fillol a mejor guion, Kangding Ray a mejor música originial, Aitor Tapia a mejor tráiler, y Daniel Requena, Alba Vence y Quim Vives a mejor cartel.

En el apartado de mejor comedia, se encuentra también firma gallega con 'Rondallas', liderada por los actores gallegos Javier Gutiérrez, Tamar Novas y María Vázquez y que cuenta la historia de cómo un pueblo marinero gallego supera el duelo por el naufragio de un barco pesquero volviendo a poner en marcha una rondalla, agrupación de música tradicional e intergeneracional.

Además, Mario Casas está nominado a mejor actor protagonista por 'Muy lejos'.

Zeltia Outeiriño es la representación gallega en documental. Su obra 'Filmei paxaros voando', en la que explora el vínculo con su madre cuando vuelve a Galicia para rodar sobre la alienación de su familia y su madre empeora de salud.

Fran Araújo, cinco papeletas para los Feroz

En televisión, el vigués Fran Araújo tiene muchas papeletas para subirse el 24 de enero al escenario del Pazo da Cultura de Pontevedra para recoger un 'ferocito'. Ha producido tanto 'Anatomía de un instante' como 'La Canción' y 'Yakarta', tres de las cinco series nominadas a mejor serie dramática. Opta, asimismo, a mejor guion de una serie por 'Anatomía de un instante'.

Además, también ha participado en la producción de 'Poquita fe', nominada a mejor serie de comedia. Esta serie competirá, entre otras, con 'Animal', rodada y ambientada en Galicia y cuyo protagonista, Luis Zahera, está nominado a mejor actor protagonista de una serie.

Muchos de estos nominados coincidirán en la siguiente gran cita del audiovisual, los Premios Goya, que este año celebran su 40ª edición el 7 de febrero en Barcelona. El próximo martes 13 de enero Toni Acosta y Arturo Valls serán los encargados de leer la lista oficial de nominados.

A esta edición optan un total de 218 películas españolas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. De las 218 películas inscritas a los Premios Goya 2026, 67 son óperas primas.

El gran año de Sirat

Para cuando se celebren estas citas, Oliver Laxe ya sabrá si se ha hecho con alguno de los múltiples premios internacionales a los que opta este año con Sirat. Concretamente, el 11 de enero se disputará dos Globos de Oro: mejor película internacional y mejor banda sonora.

También está preseleccionada en los Oscar (como mejor película internacional, fotografía, sonido y canción original) y en los Bafta (mejor película de habla no inglesa y mejor casting).

Todo esto después de que la cinta fuese un éxito en taquilla, cerrando 2025 como la octava película española más taquillera en España, con casi tres millones de euros recaudados y más de 435.000 espectadores.

Un éxito cosechado también fuera de nuestras fronteras, especialmente en Francia, donde superó los 2,5 millones de euros de recaudación. Precisamente el país vecino premió el año pasado a Laxe con uno de sus reconocimientos cinematográficos más respetados: el Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

Récord de inscripciones para los Mestre Mateo

Adonde también es muy probable que acuda el cineasta gallego es a los Premios Mestre Mateo donde, además, ya tiene experiencia recogiendo galardones. Ya se llevó seis estatuillas en 2020 por 'O que arde' y la de mejor dirección en 2015 por 'Mimosas'.

La Academia Galega do Audiovisual anunciaba este jueves que los premios han alcanzado su máximo histórico de profesionales inscritos para la que será su 24ª edición. Así, un total de 565 candidaturas individuales competirán este año.

Las votaciones para los académicos abrió ya el jueves y así se mantendrá hasta el 28 de enero. La gala se celebrará el 21 de marzo en Lugo.

Los organizadores han destacado que, de los 565 profesionales inscritos, 247 son mujeres (44%) frente a 318 hombres (56%). Este es el mejor registro de participación femenina desde la creación de los premios.

Subrayan también la diversidad de formatos con 13 largometrajes, 16 series web, nueve series de televisión, 39 videoclips, 37 programas de televisión, 26 cortometrajes y 25 documentales.